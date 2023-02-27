خالد ميرى: الدولة دعمت «الصحفيين» بـ580 مليون جنيه

قال الكاتب الصحفي خالد ميري: «إنني على علم ودراية بمشاكل مهنة الصحافة وما تواجهه من خطر حقيقي من أزمات اقتصادية كبيرة، ولا بد من وضع حلول عاجلة لها».

وتابع ميري، خلال جولته الانتخابية بمقر نقابة الصحفيين بالإسكندرية، أن من صفات النقيب أن يكون محتويًا لكل التيارات والاختلافات الفكرية والسياسية، وله علاقات مفتوحة بالدولة لتحقيق هذا بكفاءة، فمن حق الصحفيين أن يحصلوا على الخدمات التي يستحقونها، وأن يمارسوا مهنتهم بكامل الحماية القانونية.

وذكر أن هناك مناقشة تعديلية تجرى فيما يخص قانون تنظيم الصحافة والإعلام لوضع نقاط لحل اعتراضات كثيرة عليه، وسيتم الوصول لخطوط واضحة فيما يخص حرية تداول المعلومات وحرية التصوير في الشارع بالتعاون مع الحوار الوطني.

وأضاف ميري: إن مشروع العلاج يعاني أزمة مديونية كبيرة تصل لـ18 مليون جنيه، وتم تقليص 12.5 مليون جنيه لسد العجز، ونعد الصحفيين بأن المشروع النقابي الصحي سيشهد نقلة حضارية خلال الفترة المقبلة.

وواصل: إننا نعلم ما يعاني منه الصحفيون من ظروف اقتصادية ليتم الوصول لزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا بقيمة 600 جنيه، إضافة إلى 500 جنيه للصحفيين المحالين على المعاشات، بقيمة إجمالية 580 مليون جنيه في العام الواحد.

وذكر أنه لمواصلة مشروع العلاج سيتم توفير عيادة شاملة بداخل مبنى النقابة، بالتعاون مع وزارة الصحة، والتي ستتحمل التكاليف كاملة لتلبية أي خدمات طبية بصورة عاجلة.

وعن أزمة منتحلي الصفة، أوضح أن هذا الملف من أولويات النقابة، وسيتم تشكيل لجنة قانونية للتعاون مع وزارة الداخلية، لوضع حلول واضحة وفقا للقانون لتقنين هذه المشكلة التي تعرقل عمل الصحفيين.

أما فيما يخص النادي البحري المخصص لنقابة الصحفيين بالإسكندرية، فأوضح أنه تم عمل جهد كبير وإعفاء جزء كبير من المديونية، وتم تسديد 5 ملايين جنيه من المديونات، وسيتم التفاوض لإتمام تدشينه بعد الحفاظ على الأرض، والذي يعد جهدا كبيرا، ولكن سيظل هناك 15 مليون جنيه مديونية.