مصرع مواطن انهار عليه بئر صرف صحي في أسيوط

لقى مواطن مصرعه، بعد أن انهار عليه بئر صرف صحى عليه بقرية بنى شعران التابعة لمركز منفلوط فى أسيوط.

وتلقى اللواء أحمد جمال الدين مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطاراً من مأمور مركز شرطة منفلوط، يفيد بورود بلاغ من أهالى قرية بنى شعران يفيد بإنهيار بئر صرف صحى أثناء الحفر على أحد المواطنين.

وبالانتقال والإسعاف وضباط مباحث مركز شرطة منفلوط، وتبين صحة البلاغ وأن البئر انهارت على مواطن مقيم بقرية أم القصور أثناء حفر البئر مما أدى إلى مصرعه، وتحرر محضر بالواقعة اللازم ويجري العرض على النيابة العامة.