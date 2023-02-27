في ذكرى رحيله.. أبرز المعلومات عن الأرشيدياكون رمسيس نجيب
تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالذكرى السنوية التاسعة لرحيل الأرشيدياكون رمسيس نجيب، وفي السطور التالية نستعرض أبرز المعلومات عنه.
- ولد المتنيح رمسيس نجيب في سوهاج عام 1932.
- حصل على بكالوريوس العلوم من جامعة عين شمس.
- حصل على ماجستير التربية من جامعة القاهرة.
- بدأ حياته العملية كمدرس في مدرسة السعيدية.
- خدم في الكنيسة العريقة مارمرقس بالجيزة وتتلمذ على يد القمص صليب سوريا، وكان من رواد خدمة القرية.
- تمت دعوته للإشراف الروحي في بيت الشمامسة القبطي الذي أسسه القمص صليب سوريال وهناك خدم مع القمص مكاري السرياني الذي أصبح الأنبا صموئيل أسقف الخدمات.
- خدم كذلك مع فؤاد كامل يني الذي أصبح القمص مينا كامل، وسمير خير سكر الذي أصبح نيافة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة، ومختار المنياوي الذي أصبح نيافة الأنبا رويس الأسقف العام.
- ثم تسلم ادارة بيت الشمامسة القبطي وتكرس للمسيح في عام 1963 ورفض أكثر من مرة دعوة الكهنوت ورفض الرهبنة وكان البابا شنودة قد عرضها عليه، ربما لسيامته أسقف فيما بعد.
- وصلت خدمته الي قري ونجوع لم يصلها خادم منذ سنوات طويلة.
- أسس بيتا للشمامسة في مدينة أكتوبر.
- أسس جمعية لرعاية خريجي بيت الشمامسة وكان رئيسا لجمعية التربية القبطية، ومدرسا لمادة خدمة القرية في معهد الرعاية.
- اختاره البابا شنودة عضوا في اللجنة العليا لمدارس الأحد والتربية الكنسية، لوضع المناهج ومثل الكنيسة القبطية في مؤتمرات مسكونية عديدة في مصر، وقبرص، ولبنان، والسودان.
- كتب كتبا كثيرة مثل سلسلة فضائل القديسين ( الجهاد ، المحبة ، السلطان )، وكتبه الشبابية المتفردة مثل العفة، وشفاء النفس، وكتبه عن الخدمة مثل دروس أولية للخدام والخدمة عند بولس الرسول، وكتابه التعبدي صلاة أمام الحمل القائم المذبوح.