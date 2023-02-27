الإثنين 27 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء المجزر الآلي بعرب مطير

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط جولاته الميدانية الأعمال الجاري تنفيذها بمشروع انشاء المجزر الآلي بعرب مطير بتكلفة 49 مليون جنيه وذلك لمتابعة تنفيذ المشروعات التي يجري تنفيذها ضمن منظومة تطوير المجازر بمختلف أنواعها بمراكز وأحياء المحافظة وتطويرها بأحدث النظم التكنولوجية بناءًا على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير منظومة العمل بالمجازر والقضاء على الذبح خارج المجازر.


رافقه خلال الجولة عبد الرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح ومهندسي الشركة المنفذة للمشروع.


وبدأ المحافظ جولته بتفقد أعمال إنشاء المجزر الآلي للماشية بعرب مطير التابعة لمركز الفتح واستمع إلى شرح من مسئول الشركة المنفذة للأعمال لمراحل العمل التي يجري تنفيذها بالمجزر الذي يبلغ تكلفته الإجمالية 39 مليون جنيه ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة ويقام على مساحة 10 ألاف متر وفقًا لأحدث الأنظمة التكنولوجية العالمية للمجازر كما تفقد أعمال توصيل مرفق الصرف الصحي للمجزر واستكمال اعمال التشطيبات.


وأشار محافظ أسيوط إلى متابعته المستمرة من خلال الجولات الميدانية للموقف التنفيذي لمشروعات المجازر التي يجري انشائها الإضافة إلى تذليل العقبات لتسليم باقي مجازر الثروة الداجنة ومجازر الأبقار والجاموس والأغنام ومعاينة باقي المجازر التي لم تسلم بعد موجهًا رؤساء المراكز والاحياء بالمتابعة المستمرة للأعمال التي يجري تنفيذها ومراعاة تطبيق الاشتراطات والمواصفات ومعايير الجودة في التنفيذ مؤكدًا على ضرورة وجود مجازر حديثة بالقرب من الكتلة السكنية للمراكز والأحياء تسهيلًا على المواطنين وللقضاء على الذبح خارج المجازر وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين لافتًا إلى أن التوسع في المجازر الجديدة يأتي في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة الاهتمام بصحة المواطنين وتوفير لحوم حمراء آمنة ورفع كفاءة المجازر بجميع المحافظات فضلاً عن السير قدمًا في تنفيذ خطة المحافظة لاستغلال المجازر الآلية الجديدة التي تم انشائها لتنمية الموارد الذاتية وتعظيم الاستفادة منها وتدريب العاملين بها لحسن إدارتها وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظة.

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أحدث النظم التكنولوجية أعمال التشطيبات الثروة الداجنة الخدمات المقدمة للمواطن الخدمات المقدمة للمواطنين الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الخطة الأستثمارية للمحافظة اللواء عصام سعد محافظ أسيوط تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين رفع كفاءة المجازر

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وائل لطفي

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