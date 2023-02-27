إخماد حريق بحوش بدائرة مركز جهينة فى سوهاج دون إصابات

سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج برئاسة مدير الإدارة من السيطرة على حريق نشب بحوش بدائرة مركز جهينة غربى سوهاج دون حدوث إصابات أو خسائر في الأرواح تم تعين الخدمات الأمنية اللازمة بمكان الحريق وأنحصرت التلفيات في إحتراق كمية من أفلاق النخيل.

كان اللواء مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بنشوب حريق بحوش بدائرة مركز جهينة وتمت السيطرة على الحريق وإخماده بمعرفة قوات الحماية المدنية ومنع إنتشاره ووصوله للأماكن المجاورة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية والعميد رئيس فرع بحث الشمال وضباط وحدة مباحث مركز شرطة جهينة نشوب حريق بحوش دائرة مركز جهينة حيث تبين نشوب الحريق بحوش ملك عامل ويقيم بذات الناحية وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده " دون حدوث إصابات ".