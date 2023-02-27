الإثنين 27 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مركز التعليم المدني يستضيف مؤتمرًا حول مستقبل ذوي الهمم في ظل المتغيرات والأزمات

مؤتمرً
مؤتمرً

يستضيف مركز التعليم المدني بالجزيرة المؤتمر الدولي للتربية الخاصة الذي يقام تحت عنوان "مستقبل ذوي الهمم في ظل المتغيرات والأزمات"، يوم الجمعة الموافق 3 مارس المقبل.

ويرأس المؤتمر الدكتور شريف شعبان، والأمين العام الدكتور محمد طلعت، ومقرر المؤتمر الدكتور أحمد محمود، والمنسق العام الدكتورة مها المغربي.

وأكد الدكتور شريف شعبان رئيس المؤتمر أنه سيتم مناقشة العديد العديد من المحاور، أهمها: التعليم لذوي الهمم في ظل الأزمات، ودور معلمي التربية الخاصة في تطوير الخدمات وفقا للمتغيرات المعاصرة.

كما سيناقش دور الأسرة في مساعدة أبنائهم، والأبعاد الحقوقية في تطوير الأشخاص ذوي الهمم خلال الأزمات والمتغيرات، والتعلم الذكي والآفاق المستقبلية، والإعلام و دوره في تلبية احتياجات ذوي الهمم وحث المجتمع لرفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم.

وأضاف الدكتور شريف شعبان أن المؤتمر سيتناول أيضا المعوقات التي تواجهها الأسرة بتعليم ذوي الهمم، والتأثيرات النفسية على معلم التربية الخاصة.

وسيلقي المؤتمر الضوء على دور الوزارات والجامعات والكليات والمعاهد التربوية في إعداد أخصائي المستقبل، وعرض بعض تجارب الدول العربية لتطوير برامج ذوي الهمم في ظل المتغيرات المعاصرة.

التعليم المدني ذوي الهمم مستقبل ذوي الهمم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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