الإثنين 27 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

البورصة توقف التداول على أسهم «رمكو لإنشاء القرى السياحية»

البورصة المصرية
البورصة المصرية

قررت البورصة، اليوم الإثنين، إيقاف التداول على أسهم شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية.

وقالت البورصة في بيان، إنه تقرر إيقاف التعامل على أسهم الشركة اعتبارًا من جلسة تداول اليوم لحين الإعلان عن القوائم المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2022.

وأضافت أنه تقرر تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة على اسهم الشركة قبل نشر هذا الاعلان.

يشار إلى أن رمكو لإنشاء القرى السياحية، حققت خسائر بلغت 47.14 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر 2022، مقابل خسائر بلغت 388.91 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2021، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وخلال الفترة تمكنت الشركة من تحقيق ربح عن النشاط العقاري بقيمة 30.49 مليون جنيه مقابل صفر أرباح بالفترة المقارنة من 2021.

وكانت رمكو حققت خسائر بلغت 187.79 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو 2022، مقابل خسائر بلغت 265.77 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2021، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.
 

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