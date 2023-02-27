الإثنين 27 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

طلائع الجيش يستضيف الاتحاد في الدوري اليوم

طلائع الجيش
طلائع الجيش

يستضيف فريق طلائع الجيش نظيره الاتحاد السكندري في السابعة مساء اليوم بملعب جهاز الرياضة العسكري في الأسبوع العشرين للدوري الممتاز.

فريق طلائع الجيش بقيادة عماد النحاس يحتل المركز الثالث عشر في جدول الدوري برصيد 17 نقطة من 3 انتصارات و8 تعادلات و8 هزائم وسجل 18 هدفا ودخل مرماه 26 هدفا وغابت عنه الانتصارات في أخر 11 مباراة وبالتحديد منذ فاز على البنك الأهلي يوم 20 ديسمبر الماضي مما أدى لرحيل مدربه محمد يوسف وتولي عماد النحاس المسئولية وقاد الفريق في أخر مباراتين خسر الأولى أمام الداخلية وتعادل في الثانية مع انبي لذلك لا بديل أمامه سوى الفوز والوصول للنقطة 20 والابتعاد عن منطقة الخطر.

عماد النحاس حرص على تصحيح الأخطاء التي حدثت في المباريات الأخيرة وطالب لاعبيه بأداء المباراة بروح عالية حتى يتمكن الفريق من تحقيق نتيجة إيجابية.

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