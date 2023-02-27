خلال زيارة شكرى لـ«دمشق».. بشار الأسد يشكر مصر على استضافة اللاجئين السوريين

أعرب الرئيس السوري بشار الأسد، عن شكره إلى مصر لاستضافتها اللاجئين السوريين على أراضيها.

وقال السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: "الرئيس بشار الأسد يشكر مصر وشعبها العظيم علي استضافة اللاجئين السوريين علي أراضيها وحسن معاملتهم كأشقاء".

شكري يزور سوريا وتركيا

ووصل وزير الخارجية سامح شكري، صباح اليوم، إلي سوريا، واستقبله الدكتور فيصل المقداد، وزير الخارجية السوري.

وعقد سامح شكري لقاءً مع الرئيس السوري بشار الأسد، بالإضافة إلى جلسة مباحثات مع وزير خارجية سوريا.

وأكد السفير أحمد أبوزيد أن شكرى نقل رسالة تضامن ومؤازرة من حكومة وشعب مصر مع الأشقاء فى سوريا جراء الزلزال المدمر.

ويزور وزير الخارجية كلًا من سوريا وتركيا، اليوم الإثنين، بهدف نقل رسالة تضامن من مصر مع الدولتين وشعبيهما الشقيقين عقب كارثة زلزال يوم 6 فبراير الجاري، والذي خلف خسائر فادحة بكلا البلدين.