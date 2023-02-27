عقب وصوله دمشق.. سامح شكري يعقد اجتماعا مع نظيره السوري

عرضت قناة سكاي نيوز الفضائية نبأ عاجلا عن اجتماع وزير الخارجية السفير سامح شكري، فور وصوله إلى مطار دمشق مع نظيره السوري، فيصل المقداد، وتعد الزيارة الأولى من نوعها منذ سنوات.

وكانت وزارة الخارجية أعلنت أمس أن شكري سيتوجه إلى كل من سوريا وتركيا، في زيارة تستهدف نقل رسالة تضامن من مصر مع الدولتين وشعبيهما الشقيقين عقب كارثة زلزال يوم 6 فبراير الجاري، والذي خلف خسائر فادحة بكلتا البلدين.

ومن المنتظر أن يؤكد وزير الخارجية في لقاءاته بكل من سوريا وتركيا على استعداد مصر الدائم لتقديم يد العون والمساعدة للمتضررين في المناطق المنكوبة بالبلدين، وأن مصر حكومةً وشعباً، لا يمكن أن تتأخر يوماً عن مؤازرة أشقائها.