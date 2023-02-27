الإثنين 27 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

فعالية خيرية فى أمستردام لمساعدة متضررى زلزال تركيا وسوريا

زلزال تركيا
زلزال تركيا

احتضن مسرح "ميلكفيغ" في العاصمة الهولندية أمستردام، الأحد، فعالية خيرية حملت عنوان "معا من أجل متضرري الزلزال".

وفي 6 فبراير الجاري، ضرب زلزال مزدوج جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات والثاني 7.6 درجات، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف معظمهم في الجنوب التركي، إضافةً إلى دمار هائل.

وأقام موسيقيون أتراك وسوريون وهولنديون حفلا موسيقيا على خشبة مسرح "ميلكفيغ" الذي يتسع لـ 400 شخص.
ولاقت الفعالية، التي تضمنت أيضا عرض فيلم قصير، اهتماما كبيرا من الهولنديين والأجانب المقيمين في البلاد.

وصرحت إدارة مسرح "ميلكفيغ" الراعية للحفل الموسيقي أن عائدات التذاكر سيعود ريعها لمتضرري الزلزال، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني.

وأوضحت أنها ستتبرع بمقدار عائدات التذاكر، ليتضاعف الرقم المتبرع به. 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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