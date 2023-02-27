فعالية خيرية فى أمستردام لمساعدة متضررى زلزال تركيا وسوريا

احتضن مسرح "ميلكفيغ" في العاصمة الهولندية أمستردام، الأحد، فعالية خيرية حملت عنوان "معا من أجل متضرري الزلزال".

وفي 6 فبراير الجاري، ضرب زلزال مزدوج جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات والثاني 7.6 درجات، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف معظمهم في الجنوب التركي، إضافةً إلى دمار هائل.

وأقام موسيقيون أتراك وسوريون وهولنديون حفلا موسيقيا على خشبة مسرح "ميلكفيغ" الذي يتسع لـ 400 شخص.

ولاقت الفعالية، التي تضمنت أيضا عرض فيلم قصير، اهتماما كبيرا من الهولنديين والأجانب المقيمين في البلاد.

وصرحت إدارة مسرح "ميلكفيغ" الراعية للحفل الموسيقي أن عائدات التذاكر سيعود ريعها لمتضرري الزلزال، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني.

وأوضحت أنها ستتبرع بمقدار عائدات التذاكر، ليتضاعف الرقم المتبرع به.