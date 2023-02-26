الأهلى يسابق الزمن لتجهيز محمود متولى قبل مواجهة القطن الكاميرونى

يسابق الجهاز الطبي للنادي الأهلي بقيادة الدكتور أحمد أبو عبلة، بمحاولات لتجهيز محمود متولي مدافع المارد الأحمر لمباراة القطن الكاميروني بدوري الأبطال بعد تأكد غيابه عن مباراة الداخلية في الدوري.

وكان الأهلي قد سقط في فخ التعادل أمام صن داونز بهدفين لكل فريق، ويستعد لمواجهة الداخلية الثلاثاء المقبل ببطولة الدوري.

واستهل الأهلي تدريباته اليوم استعدادا للمباراة المقبلة دون راحة عقب مباراة صن داونز التي أقيمت مساء السبت على ملعب "الأهلي وي السلام".

وكان محمود متولي قد غادر مباراة صن داونز للإصابة في العضلة الخلفية قبل أن يخضع لفحص طبي ليتأكد غيابه عن لقاء الداخلية، ويضع له الجهاز الطبي للفريق برنامجا تأهيليا لتجهيزه لمباراة القطن، المقرر لها السبت المقبل في دوري أبطال أفريقيا باستاد السلام.

