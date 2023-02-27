جامعة الوادي الجديد تستقبل وفد «سيدات أعمال مصر» (صور)

استقبل د.عبد العزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادى الجديد والدكتور أحمد سيد حرباوي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وفد سيدات أعمال مصر الذى يزور محافظة الوادى الجديد للنسخة الثامنة لمؤتمر جمعية «سيدات أعمال مصر 21» تحت عنوان «التنوع التجاري من أجل الاستدامة» بدعوة من د.محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد وبرئاسة الدكتورة يمنى الشريدي رئيس مجلس إدارة الجمعية، ومشاركة 150 سيدة من سيدات الأعمال حول العالم.

وقال الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس الجامعة إن أعضاء وفد سيدات أعمال مصر الذى يزور محافظة الوادى الجديد يأتى فى إطار بحث عدة محاور هامة وعدد من القضايا والتحديات التي تواجه القطاع الخاص وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى كيفية تطبيق الاستدامة في النشاط التجاري، وبحث أدوات مالية جديدة للتوسع في التجارة العالمية، فضلاً عن بحث سبل تطوير خدمات التصدير.

واستعرض رئيس الجامعة امكانات ومقومات الجامعة المادية والبشرية وما تضمه من كليات تخدم المجتمع والبيئة آخرها موافقة المجلس الأعلى للجامعات بالأقصر برئاسة الأستاذ الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي على انشاء كلية الهندسة بالوادى الجديد.

وأضاف أن مقر الجامعة الجديد يضم مبانى الاختبارات الالكترونية الذى يضم قاعات للاختبارات فى إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وكذلك مباني كليات العلوم والهندسة والزراعة والطب الببيطرى والتربية الرياضية ومزارع الجامعة.

وتابع أن الجامعة وقعت برتوكولات مع عدد من المؤسسات والوزرات للاستفادة من مقومات الوادى الجديد آخرها توقيع برتوكول مع وزارة البيئة للاستفادة من الطاقة الشمسية فى تسجيل سخانات المدن الجامعة بالطاقة الشمسية، إضافة إلى تشغيل وانارة مبانى الجامعة بالطاقة الشمسية للاستفادة من الطاقة الجديدة والمتجددة.

وقال إن المحافظة تمتلك العديد من المقومات السياحية والبيئية والعديد من المشروعات الصغيرة التي تهتم وتعتمد بشكل أساسي على المنتجات اليدوية من خامات الطبيعة.

فى ختام زيارة الوفد للجامعة، قدم أعضاء وفد سيدات أعمال مصر الشكر للسيد اللواء د.محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد والدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة وعمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة من أبناء الوادى الجديد، مؤكدين أن جامعة الوادى الجديد ستسهم بشكل كبير فى تنمية صحراء مصر الغربية.