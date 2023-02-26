جولات مكوكية لوزيرة الثقافة.. 27 لقاءً ومبادرة دولية والأشقاء العرب في الصدارة

منذ أداء الدكتورة نيفين الكيلاني، اليمين الدستورية وزيرًا للثقافة أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بمقر الحكم الرئاسي بالعلميين الجديدة فى 14 أغسطس 2022 وثمة جولات عربية وإفريقية ودولية، قامت بها وزيرة الثقافة لتعزيز التعاون المشترك إلى يومنا هذا تضمنت 12 لقاءً مع وزراء ثقافة وسفراء دول عربية و12 لقاء ومشاركة على المستوى الدولى، و3 مع نظرائها والشركاء على مستوى القارة الإفريقية؛ قامت "الدستور" برصدها فى السطور التالية:

12 لقاء مع نظرائها من أشقائنا العرب: الإمارات والسعودية والعراق فى الصدارة

أجرت وزيرة الثقافة 12 لقاءً مع نظرائها من وزراء الثقافة العرب والفاعلين فى الشأن الثقافى العربي، وعلى المستوى الدولى منذ توليها حقيبة الثقافة إلى يومنا هذا؛ برز خلالها صدارة لقائها بوزراء الثقافة فى كل من الإمارات والسعودية والعراق، ومن ثم لقاءاتها مع نظرائها والفاعلين فى الشان الثقافى فى عمان الأردن وتونس.

وفيما يتعلق بلقائها وأشقائنا فى دولة الإمارات العربية المتحدة؛ حيث استقبلت الكيلاني مريم خليفة الكعبي، سفيرة الإمارات لدى القاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون الثقافي المشترك، وذلك فى 31 يناير الماضى.

وفى الفترة من 28 - 29 سبتمبر 2022؛ شاركت وزيرة الثقافة في افتتاح فعاليات المنتدى الدولي للاتصال الحكومي (IGCF22) المُقام بالشارقة، بالإمارات خلال الفترة بمركز إكسبو الشارقة، حيث ألقت كلمة خلال المنتدى، بعنوان "مستقبل الاقتصاد الإبداعي... هل نحن مُستعدون؟".

وهنأت وزيرة الثقافة فى الفترة من 26 - 28 أكتوبر 2022 الدولتين مصر والإمارات، على مرور ٥٠ عامًا من العلاقات، جاء ذلك خلال مشاركتها بجلسة بعنوان «إضاءات على التعاون الثقافي الإماراتي المصري» فى فعاليات الملتقى الثقافي والإعلامي ضمن أجندة الاحتفال بـ50 عاماً من العلاقات الإماراتية- المصرية المقام بمصر.

كما التقت الكيلاني ونظيرتها نوره بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة والشباب بالإمارات خلال فعاليات القمة الثقافية بأبو ظبي، والمقامة تحت شعار "الثقافة أسلوب حياة"، بمنارة السعديات بابو ظبي، وذلك يوم 26 أكتوبر 2022.

مؤخراً، التقت وزيرة الثقافة أحمد بن ركاض العامري رئيس هيئة الشارقة للكتاب، لبحث تعزيز أطر التعاون بين الجانبين في مجالات النشر والتبادل الثقافي وإقامة معارض الكتاب، وذلك يوم 25 يناير الماضي على هامش انطلاق الدورة 54 لمعرض القاهرة الدولى للكتاب.

أمّا بالنسبة لقاءات وزيرة الثقافة مع الأشقاء فى المملكة العربية السعودية، التقت مع السفير أسامة بن أحمد نقلي، سفير السعودية بالقاهرة، لبحث تكثيف الأنشطة الثقافية والإبداعية بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، 7 سبتمبر 2022.

وفى 8 ديسمبر 2022، وقعت وزيرة الثقافة والأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة السعودي مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في المجال الثقافي بين البلدين، كان ذلك جاء ذلك على هامش الدورة الـ23 لمؤتمر وزراء شؤون الثقافة في الوطن العربي المقامة في مدينة الرياض.

اما بالنسبة لقاءات وزيرة الثقافة مع الأشقاء فى العراق، التقت وزيرة الثقافة، الموسيقار العراقي سالم عبد الكريم، قائد أوركسترا قطر السيمفوني، بحضور الدكتورة رحاب كمال، مدير البحوث والتطوير بمؤسسة "ساكو فلهارموني"، كان ذلك فى الأول من شهر نوفمبر 2022، حيث استعرض اللقاء عددًا من المشاريع المقترحة في مجال تبادل الفنانين، والفرق المصرية، والعازفين، للمشاركة في العديد من الفعاليات الفنية بقطر.

وشاركت د.نيفين الكيلاني فى 6 ديسمبر 2022بالعاصمة العراقية بغداد ضمن فعاليات منتدى الحضارات العريقة في نُسختهِ السادسة، بمشاركةِ وفد مصري.

واستقبل رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، ، الدكتورة نيفين الكيلاني، بمقر الحُكم العراقي وذلك ضمن مراسم استقبال الجانب العراقي، لرؤساء الوفود المُشاركة بمنتدى الحضارات العريقة في نُسخته السادسة، والمُنعقد بالعاصمة العراقية "بغداد"، خلال الفترة من 4 حتى 6 ديسمبر 2022.

وفى 29 نوفمبر 2022 استقبلت وزير الثقافة الدكتور أحمد نايف الدليمي، سفير العراق بالقاهرة والوفد المرافق له، لبحث سبل التعاون الثقافي بين البلدين، و أكدت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة عمق العلاقات بين البلدين والتى تضرب بجذورها في أعماق التاريخ .

أمّا بالنسبة لقاءات وزيرة الثقافة مع الأشقاء فى عمان، استهلت وزيرة الثقافة زيارتها لسلطنة عمان، 24 فبراير الجاري، بزيارة دار الأوبرا السلطانية مسقط، ودار الفنون الموسيقية، على هامش تقديم فريق باليه أوبرا القاهرة عرض زوربا.

كما التقت وزيرة الثقافة، نصر بن حمود الكندي، نائب رئيس مجلس إدارة دار الأوبرا السلطانية مسقط، حيث تم مناقشة سُبل تعزيز العلاقات والتعاون الفني بين دار الأوبرا السلطانية بمسقط، ودار الأوبرا المصرية بالقاهرة في مختلف المجالات، وتعزيز جهود تبادل الخبرات والتواصل البناء في المجالات ذات الصلة بالفنون.

وفى 19 أكتوبر 2022التقت الدكتورة نيفين الكيلاني تغريد صالح طه، ومنصور الغموسي من دار الأوبرا السلطانية - مسقط، كما تناول اللقاء، تفعيل البروتوكول الموقع بين الأوبرا المصرية ونظيرتها السلطانية، كذلك سبل التبادل الثقافي والفني بينهما.

أمّا بالنسبة لقاءات وزيرة الثقافة مع الأشقاء فى الأردن؛ حلت المملكة الأردنية الهاشمية ضيف شرف الدورة الـ54 لمعرض القاهرة الدولى للكتاب، بحضور وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجارن و السفير أمجد عضايلة، سفير "المملكة الأردنية الهاشمية" بالقاهرة.

وفى 10 نوفمبر 2022 التقت الدكتورة نيفين الكيلاني صاحبة السمو الملكي، الأميرة الأردنية، ريم علي، رئيس مؤسسة "آنا ليند"، على هامش قمة المناخ COP 27 بشرم الشيخ ، لمناقشة سبل التعاون ، وعدد من المشاريع ذات الاهتمام المشترك.

7 لقاءات ومشاركات مع نظرائها على المستوى الدولى

فى 31 يناير الماضى، استقبلت وزيرة الثقافة، بمكتبها، السفير أوكا هيروشي، سفير اليابان لدى القاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون الثقافي المشترك، وبحث اللقاء استعراض أوجه التعاون في مجال صناعة أفلام رسوم متحركة ذات محتوى تعليمي وتربوي للأطفال باستخدام تقنيات يابانية، كما ناقش الجانبان سبل الشراكات المستقبلية في الفعاليات الدُولية بينهما.

كما شاركت وزيرة الثقافة فى الأسبوع الثقافي المصري بجمهورية ألبانيا الذى أقيم خلال الفترة من 19 وحتي 25 سبتمبر ا2022، وافتتحته الدكتورة نيفين وإيلفا مارغريتي، وزيرة الثقافة الألبانية.

وفى 30 سبتمبر 2022 شاركت وزيرة الثقافة، بالمؤتمر العالمي للسياسات الثقافية والتنمية المستدامة (MONDIACULT 2022) فى المكسيك، بكلمة مسجلة، والذي أقيم تحت رعاية منظمة اليونسكو.

نجح فريق السيرك القومي في الفوز بالميدالية الفضية في مهرجان هانوي الدولي لفنون السيرك بفيتنام، الذي أقيم في الفترة من 2 إلى 7 ديسمبر 2022، وهنأت الدكتورة نيفين الكيلاني، أعضاء السيرك القومي التابع للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية بقطاع الإنتاج الثقافي لحصولهم على هذه الجائزة، مؤكدةً أن الإبداع المصري حاضر وبقوة في كافة المحافل الدولية والعالمية بما يثبت الريادة الثقافية والحضارية المصرية.

والتقت الدكتورة نيفين الكيلاني، الدكتورة غادة والي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، ومدير مقر المنظمة الدولية في فيينا، والوفد المرافق لها، والمكون من كريستينا البرتين، الممثل الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، المستشار إيهاب المنباوي، خبير العدالة الجنائية بمكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فريقيا، وتناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات المشتركة، المقترح تنفيذها بالتعاون بين الوزارة والمنظمة، والتي من شأنها الاهتمام بالنشء والشباب، وتوعيتهم عن أخطار المخدرات ومخاطر الهجرة غير شرعية.

وفى 27 نوفمبر 2022، سلّمت الدكتورة نيفين الكيلاني جائزة العمل الفائز بتمثيل مصر ببينالي فينسيا الدولي للعمارة في دورته الثامنة عشرة خلال الحفل الذي نظمه الجهاز القومي للتنسيق الحضاري برئاسة المهندس محمد أبو سعدة بسينما الهناجر وبحضور عدد من رؤساء قطاعات الوزارة.

فى 20 فبراير الجاري وزيرة الثقافة، نزاربيكوف أحمدوفيتش وزير الثقافة والسياحة بدولة أوزبكستان، والوفد المرافق له، لبحث سُبل تعزيز التعاون الثقافي بين الجانبين، وذلك بحضور الدكتورة إيمان نجم، رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية بوزارة الثقافة المصرية.

5 مبادرات ولقاءات مع منظمات ثقافية دولية وشخصيات عربية

اما بالنسبة لأبرز المبادرات واللقاءات الدولية التى أجرتها وزيرة الثقافة على المستوى الدولى منذ توليها المنصب حتى يومنا هذا، تمثلت فى استقبالها بمقر مكتبها، الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، والوفد المرافق له، لبحث عدد من المشروعات الثقافية والإبداعية ضمن برنامج الاحتفاء بالقاهرة عاصمة للثقافة في دول العالم الإسلامي لعام 2022، جاء ذلك فى 30 أغسطس 2022.

فى الوقت نفسه، التقت الدكتورة نيفين الكيلاني، وفدا للهيئة العربية للمسرح ضم الكاتب إسماعيل عبد الله الأمين العام للهيئة، غنام غنام مدير التأهيل والمسرح المدرسي وناصر آل علي مدير الإدارة العامة ،لمناقشة العديد من الموضوعات المرتبطة بالمسرح وفنونه ، كان ذلك فى 6 سبتمبر 2022، وتطرق الحوار إلى تنفيذ عدد من الفعاليات المسرحية بين وزارة الثقافة المصرية و الهيئة العربية للمسرح، بدعم وتوجيه من صاحب السمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة والرئيس الأعلى للهيئة العربية للمسرح، في مجال تنمية وتطوير المسرح المدرسي في المدارس المصرية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم المصرية .

وفى 20 ديسمبر 2022 التقت وزيرة الثقافة، نوريا سانز مدير المكتب الإقليمي لليونسكو ، لبحث آليات التعاون خلال الفترة المقبلة في مجالات الثقافة وحفظ التراث ،وشهد اللقاء استعراض العديد من مشروعات التعاون بين الوزارة والمنظمة في الفترة المقبلة.

كما اعتمدت د. نيفين الكيلاني التقرير الدوري لتطبيق اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي وحالته وجهود الدولة الطرف في الاتفاقية لحماية وصون التراث الثقافي غير المادي للإنسانية "٢٠٠٣" تمهيدا لرفعه إلى منظمة اليونسكو خلال ديسمبر 2022.

فى الوقت نفسه، استقبلت د. نيفين الكيلاني، الدكتورة إليزابيث وايت مدير المجلس الثقافي البريطاني والوفد المرافق لها، لبحث سبل التعاون المشترك، وذلك يوم 16 يناير الماضى، وناقش اللقاء سُبل التعاون في مجالات الاقتصاد الإبداعي وطرق تنمية وصون الحرف التراثية،وتدريب الشباب.

3 لقاءات مع نظرائها على مستوى القارة الإفريقية

اما بالنسبة للقاءات وزيرة الثقافة مع الأشقاء فى قارتنا الإفريقية، تضمنت فى 3 لقاءات، تمثلت فى لقاء مع نظيرتها فى تونس الدكتورة حياة قطاط القرمزي، وزيرة الشئون الثقافية التونسية، بحضور محمد بن يوسف، سفير تونس بالقاهرة، وضحى الشويخ، المستشار الثقافي بالسفارة، لبحث تكثيف التعاون بين الجانبين، كان ذلك فى 16 أكتوبر 2022، وناقش اللقاء عدد من عدد من المشروعات الثقافية المتبادلة بين الجانبين، إضافة إلى استعراض برنامج أنشطة العام الثقافي المصري التونسي، وفي نهاية اللقاء أهدت الدكتورة نيفين الكيلاني نظيرتها التونسية عددا من اصدارات وزارة الثقافة المصرية .

وفى 9 يناير الماضى شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسيد حمزة عبدي بري، رئيس وزراء جمهورية الصومال الفيدرالية، مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم بين "وزارة الثقافة" المصرية، ووزارة "الإعلام والثقافة والسياحة" بحكومة جمهورية الصومال الفيدرالية؛ وذلك لتعزيز التعاون الثقافي المشترك بين البلدين، وذلك يوم 9 يناير الماضي، ووقع مذكرة التفاهم كل من الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، و داؤود أويس جامع، وزير "الإعلام والثقافة والسياحة" بجمهورية الصومال الفيدرالية.

وفى 22 يناير الماضى التقت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة وفد وزارة الثقافة والفنون بدولة جنوب أفريقيا، لبحث أطر التعاون المشترك والأنشطة والفعاليات المزمع إقامتها خلال الفترة المقبلة، وشهد اللقاء الاتفاق على إقامة "الموسم الثقافي الجنوب أفريقي الأول".