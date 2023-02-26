الأحد 26 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

خبير اقتصادى: العلاقات المصرية القطرية وطيدة والدولة تسعى لزيادة الاستثمارات

علي الادريسي
علي الادريسي

قال الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، إن العلاقات المصرية القطرية علاقات تاريخية طيبة وهو واضح في ظل الدعم المتبادل بين البلدين سياسيًا ودبلوماسيًا في عدة ملفات أبرزها كأس العالم واستضافة الرئيس السيسي هناك.

وأضاف الإدريسي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الجانب القطري له مواقف جيدة في إيداعه نحو مليار دولار في البنك المركزي المصري كنوع من المساندة ونحن في أشد الاحتياج إلي النقد الأجنبي.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن حجم الاستثمارات المشتركة بين البلدين ما زال متواضعًا ونسعى لزيادة هذا الاستثمار خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أن مصر تسعى في خطوات واضحة لزيادة مساهمة القطاع الخاص وطرح نحو 32 شركة بها أسهم خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء القطري سوق تشهد كثيرًا من المباحثات بين البلدين وكذلك بحث سبل التبادل التجاري وزيادتها.

كما لفت إلى أن قيمة الاستثمارات القطرية في مصر خلال الربع الأول من العام المالي (2021-2022) قد ارتفعت بنسبة 4.2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فإن قيمة الاستثمارات القطرية في مصر بلغت في الربع الأول من العام المالي "2021-2022" إلى 121.8 مليون دولار مقابل 116.9 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وأشار إلى أن قيمة التبادل التجاري بين مصر وقطر إلى 44.8 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل 25.4 مليون دولار خلال عام 2020، بنسبة ارتفاع قدرها 76.4%.

كما ارتفعت قيمة الصادرات المصرية إلى قطر نحو 4.5 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل 395 ألف دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 1049.1%.

وسجلت قيمة الواردات المصرية من قطر 40.3 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل 25 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 61.1%.

فيما يتعلق بتحويلات المصريين العاملين في قطر، فقد أظهرت البيانات أنها ارتفعت إلى 1.34 مليار دولار خلال العام المالي 2019-2020 بزيادة قدرها 4.3% عن العام المالي السابق.

بينما بلغت تحويلات القطريين العاملين في مصر 2.8 مليون دولار في 2019-2020، مقابل 4.9 مليون دولار في 2018-2019 بانخفاض 43.5%.

إدريسي استثمارات الاستثمارات الاستثمار الاستثمارات القطرية

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