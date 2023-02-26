الأحد 26 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

فى 3 ساعات.. استئصال ورم خبيث من جسد مريض بالمنوفية

عملية
عملية

نجح الفريق الطبي بمستشفى سرس الليان بمحافظة المنوفية في استئصال ورم خبيث بالانحناء الكبدي بالقولون في عملية استمرت 3 ساعات كأول عملية أورام داخل المستشفي، حيث تُعد العملية من الجراحات الكبيرة التي تمت داخل المستشفي.

وصل مريض إلى مستشفى سرس الليان يبلغ من العمر 50 عامًا، مريض سرطان قولون وأمعاء دقيقة وتم عمل عملية استئصال آخر ٢٥ سم من اللفائقي والأعور والزايدة والقولون الصاعد والانحناء الكبدي بالقولون والنصف الأيمن للقولون المستعرض نتيجة وجود الورم، حيث استمرت العملية ٣ ساعات.

قام بإجراء هذه العملية فريق طبي مكون من د.أحمد شوقي، استشاري الجراحة المتعاقد بالمستشفي، والدكتور السيد مرعي، إخصائي الجراحة ورئيس قسم الجراحة بالمستشفي والدكتور إيهاب عياد إخصائي الجراحة ورئيس قسم الطوارئ والحالات الحرجة والدكتور إسلام عصر إخصائي التخدير بالمستشفي؛ تحت إشراف الدكتور محمد حامد مدير المستشفي.

من جانبه، أشاد د. خالد عبدالغني، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، بجهود ونجاح الفريق الطبي المشارك علي سرعة إجراء العملية والاستجابة الفورية لإنقاذ هذه الحالة، مؤكدًا أن ذلك يأتي فى إطار اهتمام الدولة المصرية بتطوير المنظومة الصحية والعلاجية لتقديم خدمات طبية متميزة وخاصة فى التخصصات الدقيقة والنادرة.

وأعرب الدكتور محمد حامد، مدير المستشفي، عن فرحته بالمستوي الذي وصل إليه المستشفي خلال الفترة السابقة، حيث إن إجراء العمليات الدقيقة يأتي في إطار التطوير المستمر للخدمات الصحية المقدمة لأهالي المنوفية، والتدريب المستمر لكافة الفرق الطبية، وتذليل كافة العقبات أمام الحالات الحرجة والطارئة لتقديم خدمة طبية جيدة للمواطنين.

على صعيد آخر، نفذت مديرية الشئون الصحية بالمنوفية العديد من القوافل المجانية لخدمة الأسر الأولى بالرعاية بأنحاء المحافظة وخصوصا القرى والنجوع. 

اهتمام الدولة المصرية استئصال ورم خبيث استشاري اخصائي الجراحه التخصصات الدقيقة الصحة بالمنوفية القري والنجوع الفريق الطبي

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة «البرازيلية» والأفكار «المجمدة»!

الأكثر قراءة

تاجر دواجن: السعر انخفض لـ70 جنيهًا وهينزل لـ50 والفراخ البرازيلي ضربة معلم

عرض الأفلام الفائزة بمهرجان الإسكندرية الدولي للفيلم القصير بنادي سينما أوبرا إسكندرية

بشرى سارة وأخرى حزينة.. ماذا يفعل الأهلى بـ«نقطة» بعد أول جولتين بدورى الأبطال؟

فى 3 ساعات.. استئصال ورم خبيث من جسد مريض بالمنوفية

رابط نتيجة معهد معاوني الأمن الدفعة السابعة 2023 للشباب والبنات moi.gov.eg

تهدئة وخفض التصعيد بفلسطين.. تفاصيل لقاء العاهل الأردني ونائب مساعد الرئيس الأمريكي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«حلم الخلافة» ورأس «القائد إبراهيم»

ماجد حبته

حدث ويحدث فى سيناء

حسين دعسة

قمة العقبة.. مسارات تكشف مصداقية اليمين الإسرائيلي في البحث عن السلام

لواء.حمدى البطران

أجانب أحبوا مصر (٢)

جمال-أسعد

التدين والسلوك الاجتماعى

ناهد السيد

عن مسرحية «ابقى افتكرنى».. عقارب الساعة لا تسير للوراء

إسراء شوقي

طقوس المحروسة

د.أحمد الخميسى

المعجزة

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

رغم التفاهمات مع السلطة الفلسطينية.. نتنياهو يعلن استمرار البناء الاستيطاني في الضفة

اجتماع العقبة: توافق على تحقيق السلام العادل ووقف الاستيطان الإسرائيلي

مقتل إسرائيليين فى حادث إطلاق نار بالضفة الغربية المحتلة