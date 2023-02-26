فى 3 ساعات.. استئصال ورم خبيث من جسد مريض بالمنوفية

نجح الفريق الطبي بمستشفى سرس الليان بمحافظة المنوفية في استئصال ورم خبيث بالانحناء الكبدي بالقولون في عملية استمرت 3 ساعات كأول عملية أورام داخل المستشفي، حيث تُعد العملية من الجراحات الكبيرة التي تمت داخل المستشفي.

وصل مريض إلى مستشفى سرس الليان يبلغ من العمر 50 عامًا، مريض سرطان قولون وأمعاء دقيقة وتم عمل عملية استئصال آخر ٢٥ سم من اللفائقي والأعور والزايدة والقولون الصاعد والانحناء الكبدي بالقولون والنصف الأيمن للقولون المستعرض نتيجة وجود الورم، حيث استمرت العملية ٣ ساعات.

قام بإجراء هذه العملية فريق طبي مكون من د.أحمد شوقي، استشاري الجراحة المتعاقد بالمستشفي، والدكتور السيد مرعي، إخصائي الجراحة ورئيس قسم الجراحة بالمستشفي والدكتور إيهاب عياد إخصائي الجراحة ورئيس قسم الطوارئ والحالات الحرجة والدكتور إسلام عصر إخصائي التخدير بالمستشفي؛ تحت إشراف الدكتور محمد حامد مدير المستشفي.

من جانبه، أشاد د. خالد عبدالغني، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، بجهود ونجاح الفريق الطبي المشارك علي سرعة إجراء العملية والاستجابة الفورية لإنقاذ هذه الحالة، مؤكدًا أن ذلك يأتي فى إطار اهتمام الدولة المصرية بتطوير المنظومة الصحية والعلاجية لتقديم خدمات طبية متميزة وخاصة فى التخصصات الدقيقة والنادرة.

وأعرب الدكتور محمد حامد، مدير المستشفي، عن فرحته بالمستوي الذي وصل إليه المستشفي خلال الفترة السابقة، حيث إن إجراء العمليات الدقيقة يأتي في إطار التطوير المستمر للخدمات الصحية المقدمة لأهالي المنوفية، والتدريب المستمر لكافة الفرق الطبية، وتذليل كافة العقبات أمام الحالات الحرجة والطارئة لتقديم خدمة طبية جيدة للمواطنين.

على صعيد آخر، نفذت مديرية الشئون الصحية بالمنوفية العديد من القوافل المجانية لخدمة الأسر الأولى بالرعاية بأنحاء المحافظة وخصوصا القرى والنجوع.