«صحة الغربية»: تنفيذ مبادراتي حقك تنظمي وفحص المقبلين على الزواج

دشنت مديرية الشئون الصحية بالغربية، الأحد، مبادراتى رئيس الجمهورية (فحص المقبلين على الزواج) (حقك تنظمي)، تحت شعار 100 مليون صحة على مستوى مراكز وقرى المحافظة في إطار توجيهات وزير الصحة ورعاية الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية.

أوضح الدكتور اسامة أحمد بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية ، أنه قد تم إطلاق إشارة البدء في تنفيذ مبادراتي حقك تنظمي وفحص المقبلين على الزواج بتوجيهات القيادة السياسية اعتباراً من اليوم ، بجميع منافذ فحص المقبلين على الزواج وحقك تنظمي بمراكز وقري المحافظة وذلك في إطار الحرص على مصر خالية من الأمراض المعدية المنتقلة بين الأزواج، وخفض نسب الوفيات الناجمة عن الأمراض غير السارية، وسعيا لتقليل فرص تعرض الأجيال القادمة للإصابة بالأمراض الوراثية

كما قالت الدكتورة مأثر المهندس مدير إدارة رعاية الأمومة والطفولة ان مبادرة فحص المقبلين على الزواج تستهدف المقبلين على الزواج من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، لإجراء الفحص الطبي، واستخراج الشهادة الصحية، ويذكر أنه لابد من إجراء التحاليل قبل موعد إتمام الزواج بمدة لا تقل عن 14 يومًا للحصول على نتائج التحاليل ، وجدير بالذكر أنه في حالة اكتشاف الإصابة بأي أمراض يتم تطبيق نظام الإحالة وتوجيه الطرفين لتلقي الخدمات الطبية والعلاج اللازم .

وأكدت الدكتورة سلوي شوقي مدير إدراة تنظيم الأسرة ان مبادرة حقك تنظمي تهدف إلى إتاحة وتوفير خدمات ووسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، بجانب رفع الوعي المجتمعي بأهمية تلك الخدمات في الحفاظ على صحة الأطفال والأمهات والأسرة، إلى جانب ابتكار طرق غير تقليدية لجذب وتحفيز المنتفعات إلى استخدام الوسائل، وذلك من خلال قيام الرائدات الريفيات بزيارات منزلية، ويتم صرف وسائل تنظيم الأسرة والأدوية بالمجان في العيادات الثابتة والمتنقلة والمراكز الحضارية والمستشفيات العامة والمركزية ومراكز رعاية الأمومة والطفولة، لافتاً إلى أن الوزارة تحرص على توفير وسائل عديدة ومتميزة لإرضاء جميع المنتفعات، ورفع معدلات الاستخدام وخفض معدلات الإنجاب.

كما قامت الدكتوره عزة كمال مدير إدارة الاعلام الصحي والدكتورة نهلة كامل مدير إدارة التثقيف الصحي بتوجيه وتنفيذ أنشطة إعلامية وعقد ندوات داخل وخارج الوحدات لتقديم الخدمات والتوعية الصحية والنفسية، وتشمل المبادرات أيضا ، تقديم خدمات المشورة والتثقيف الصحي للمقبلين على الزواج، وتتسم بالخصوصية والسرية التامة بين مقدم الخدمة وطالب المشورة، بهدف المساعدة في اتخاذ القرارات الخاصة بصحته وصحة عائلته ، وخدمات التثقيف الصحي تتضمن أيضًا المشورة الخاصة بالزواج والصحة الإنجابية .