محافظ بني سويف يناقش خطة إعداد مشروع الهوية البصرية

عقد د.محمد هاني غنيم، محافظ بنى سويف، الأحد، اجتماعاً لمناقشة الخطوات الإجرائية التي يتم بتنفيذها ضمن الإعداد والتجهيز لتنفيذ مشروع الهوية البصرية للمحافظة ضمن المشروع القومي لنشر وصياغة الهوية البصرية الملائمة لمحافظات مصر ، بحضور بلال حبش نائب المحافظ، الدكتور مجدى عبد القادر نائب رئيس جامعة النهضة لشئون التعليم والطلاب ،الدكتور ياسر المغربي جامعة النهضة.

وناقش المحافظ تصميمًا مقترحًا والذي أعدته اللجنة المكلفة بهذا الشأن، من كافة النواحي الفنية والجمالية والتعبيرية، مؤكداً أهمية مراعاة إبراز المقومات الحضارية والتاريخية والبيئية والسياحية والاقتصادية التى تتفرد بها بني سويف بهدف المساهمة فى تعميق مفهوم الانتماء الوطنى خاصة بين الشباب والأطفال من خلال انتقاء أفضل العناصر المعبرة عن تاريخ المحافظة ومستقبلها وأهم المعالم الأثرية والسياحية والتاريخية التي تشتهر بها بني سويف، وما تنفرد به عن باقى المحافظات بحيث يستطيع من يرى هوية المحافظة البصرية التعرف عليها بسهولة وأنها خاصة ببني سويف، التي سيتم "الإعلان عنها عبر الصفحة الرسمية للمحافظة ونشرها وتعميمها وتفعيلها داخل مكونات الجهاز الإداري بالمحافظة.