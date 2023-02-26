نجمات دراما رمضان على شاشات «المتحدة»

يشهد الموسم الرمضانى هذا العام على شبكة قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية حضورًا نسائيًا متميزًا فى بطولات عدد من الأعمال فى مجالات الكوميديا والدراما الاجتماعية، وسط ترقب جماهيرى لعودة بعض النجمات الغائبات خلال السنوات الماضية، وتأكيد الحضور للنجمات اللاتى تركنّ بصمة واضحة على المواسم السابقة.

ريهام حجاج تحارب من أجل المبادئ فى «جميلة» على «الحياة»

تعرض الشركة المتحدة، عبر شبكة تليفزيون «الحياة»، مسلسل «جميلة»، من بطولة الفنانة ريهام حجاج، الذى تقدم خلاله شخصية فتاة تخرجت فى كلية الحقوق، وقررت العمل على نصرة الحق والعدل، مع الموازنة بين حياتها الشخصية وطبيعة عملها.

وتقدم «ريهام» خلال الأحداث نموذجًا للفتاة المصرية العصرية التى تعمل وتدير بيتها باقتدار وحب، رفم ما تواجهه من مشكلات، خاصة بعدما تضعها الأقدار فى مأزق صعب، يكون عليها فيه أن تختار بين ماضٍ لا ذنب لها فيه ومستقبل تعمل على تحقيقه، مع مواجهة أفعال مقربين تنعكس بالسلب على سيرتها ومستقبلها، وسط تساؤل حول قدرتها على المحاربة حتى النهاية أو الاضطرار للتخلى عن مبادئها وأخلاقها.

المسلسل من بطولة: ريهام حجاج ويسرا اللوزى وعبير صبرى وأحمد وفيق، ومن تأليف أيمن سلامة، ومن إخراج سامح عبدالعزيز.

دنيا سمير غانم تعود بمغامرات «جت سليمة» على CBC

تعود النجمة دنيا سمير غانم إلى جمهورها هذا العام بعد غياب استمر عدة سنوات، من خلال مسلسلها الكوميدى الجديد «جت سليمة»، الذى سيجرى عرضه حصريًا عبر قنوات «سى بى سى»، فى إطار دراما كوميديا اجتماعية تدور وسط عوالم من الفانتازيا والخيال، تناسب جميع أفراد الأسرة، وتحمل رسائل خاصة حول أهمية تعزيز القيم المصرية.

وتؤدى «دنيا» خلال الأحداث شخصية «نور»، وهى فتاة فى أواخر العشرينات من العمر، تعمل محررة فى دار «الشرنقة» للنشر، وتعيش مع والديها «محيى» و«عفاف»، وتتميز بالتفانى فى العمل وحب القراءة.

وخلال المسلسل تدخل «نور» فى مغامرات تتنقل أثناءها فى عصور مختلفة، ومن خلال مغامراتها وعبر علاقتها مع أبويها يتعلم الكبار طرق التعامل مع أطفالهم، كما يتعلم الأطفال العديد من القيم من خلال المغامرات التى تقوى مخيلتهم، والتى تم استقدام ديكورات وملابس متميزة لها ستكون مفاجأة الموسم الجديد.

ويتكون مسلسل «جت سليمة» من ١٥ حلقة، وهو من تأليف كريم يوسف وسامح جمال، ومن إخراج إسلام خيرى، وإنتاج أحمد السبكى، ويشارك فى بطولته كل من: دنيا سمير غانم ومحمد سلام، وسامى مغاورى، وشيرين، ومحمد ثروت.

منى زكى تدعم تمكين المرأة فى «تحت الوصاية» على DMC

تعرض الشركة المتحدة حصريًا على قنوات «DMC» مسلسل «تحت الوصاية»، من بطولة النجمة منى زكى، التى تعود للموسم الرمضانى بعد غيابها العام الماضى، فى دراما اجتماعية من الدرجة الأولى، تتناول العديد من القضايا التى تواجه المرأة المصرية فى حياتها.

وتؤدى «منى» دور «حنان»، وهى امرأة جميلة فى منتصف الثلاثينات، وربة منزل، وأم لطفلة رضيعة وابن يبلغ من العمر ٩ سنوات، وتظهر فى بداية الأحداث فاقدة الثقة فى نفسها وتعانى لرعاية بيتها وطفليها بعد وفاة زوجها، خاصة بعدما تجد نفسها وحيدة فى مو اجهة عالم ذكورى.

وتكافح حنان» خلال أحداث العمل للتغلب على التحديات التى تواجهها، ابتداءً من معاناتها فى أروقة المجلس الحسبى سعيًا وراء الحفاظ على حقوق ابنيها القاصرين، بعد وفاة عائل الأسرة، مرورًا ببحثها عن الرزق فى مجالات عمل ذكورية، خاصة بعد اضطرارها لامتهان حرفة الصيد وخوض التحديات فى البحر وعوالم الصيادين.

وتمر الشخصية، خلال الأحداث، بالعديد من العثرات، وتتحول من امرأة مستسلمة ومغلوبة على أمرها إلى امرأة قادرة على تحدى الجميع وتحقيق المستحيل، فى رسالة تؤكد ضرورة دعم وتمكين المرأة فى ظل أهمية دورها فى المجتمع.