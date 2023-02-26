أوصى بدفنه فى مصر.. أبرز المعلومات عن أحمد زويل فى ذكرى ميلاده

تحتفل مصر بالذكرى الـ77 لميلاد العالم الكبير الراحل أحمد زويل، الحاصل على جائزة نوبل، وفيما يلي يرصد "الدستور" أبرز المعلومات عن نشأته وحياته ورحلته العلمية وإنجازاته:

وأحمد زويل، كيميائي وعالم مصري حصل على جائزة نوبل في الكيمياء سنة 1999، ولد أحمد حسن زويل عام 1946 بمدينة دمنهور، ثم انتقل مع أسرته رضيعًا إلى مدينة دسوق التابعة لمحافظة كفر الشيخ حيث نشأ وتلقى تعليمه، وسافر إلى الولايات المتحدة في منحة علمية وحصل على الدكتوراه من جامعة بنسلفانيا الأمريكية في علوم الليزر.

المناصب التي تقلدها، عمل باحثاً في جامعة كاليفورنيا (1974 ـ 1976) ثم انتقل للعمل بجامعة "كالتك"، وهى من أكبر الجامعات العلمية فى أمريكا، وتدرج فى المناصب العلمية الدراسية داخل جامعة "كالتك" إلى أن أصبح أستاذ كرسي علم الكيمياء بها، وهو أعلى منصب علمي جامعي في أمريكا خلفاً للعالم الأمريكي "لينوس باولنج"، الذي حصل على جائزة نوبل مرتين، الأولى في الكمياء والثانية في السلام.

كما نشر أكثر من 350 بحثاً علمياً في المجلات العلمية العالمية المتخصصة مثل مجلة Science ومجلة Nature، وعمل أستاذاً زائراً متميزاً في أكثر من 10 جامعات بالعالم إلى جانب الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

حصل د.أحمد زويل على العديد من الأوسمة والنياشين والجوائز العالمية لأبحاثه الرائدة في علوم الليزر وعلم "الفيمتو"، الذي حاز بسببه على 31 جائزة دولية من أهمها وضع اسمه في قائمة الشرف في الولايات المتحدة الأمريكية.

كرمته مصر، حيث حصل على عدة جوائز مصرية منها وسام الاستحقاق من الطبقة الأولى من الرئيس حسني مبارك 1995، وقلادة النيل العظمى وهي أعلى وسام مصري، وأطلق اسمه على بعض الشوارع والميادين، كما أصدرت هيئة البريد طابعين بريد باسمه وصورته، وتم إطلاق اسمه على صالون الأوبرا.

وفي أبريل 2009، أعلن البيت الأبيض عن اختيار الدكتور أحمد زويل ضمن مجلس مستشاري الرئيس الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا الذي يضم 20 عالماً مرموقاً في عدد من المجالات.

وألف زويل كتابان هما كتاب رحلة عبر الزمن الطريق إلى نوبل،و كتاب عصر العلم : وقد تم إصداره في سنة 2005، وخلال عام، وتم طباعة 5 طبعات منه، حيث نفذت الطبعة الأولى منه خلال ساعتين من إصداره، وتوفي في 2أغسطس2016، وأوصى بأن يتم دفنه بمصر.

واليوم فقد شهد قصر ثقافة سوق الاحتفالية بالذكرى الـ 77 لميلاد العالم "أحمد زويل، بحضور اللواء علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق،والدكتورة چاكلين بشري، مدير فرع ثقافة كفرالشيخ، للاحتفال بذكرى ميلاد العالم الجليل، الراحل الدكتور أحمد زويل، بمسرح قصر ثقافة دسوق.

وبدأ الحفل بافتتاح معرض الفنون التشكيلية لفناني دسوق "الفنان مجدى الشربيبى، والفنان ابراهيم رياض، ومدحت الحامولى، والفنان محمد فايد، والفنان محمد بركات، والفنان محمد ناصر، والفنان موسى القط" بعرض لوحات فنية معبرة.

كما بدأ الحفل الفنى بالسلام الجمهورى، أعقبه القرآن الكريم، وكلمة التقتها الدكتورة جاكلين بشرى، مدير عام الثقافة، وفقرة شعرية لنادية مهران، وكلمة للفنان مجدى الشربينى عن صداقته بالعالم الجليل أحمد زويل، وكلمة اللواء رئيس المدينة، نقل خلالها تحيات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، معبرًا عن سعادته أن يكون اليوم للاحتفال بالذكرى ميلاد العالم الجليل أحمد زويل، مقدما الشكر لأهل دسوق والثقافة على الاحتفالية، وللفنانين المشاركين في الاحتفال، موضحًا أن العالم المصري أحمد زويل ابن مصر وابن دسوق وكفر الشيخ والبحيرة، هو أحد العلماء المصريين الذين أسهموا في رفع اسم مصر في العالم أجمع، وهو واحد ممن يجلهم رجال العلم حول العالم، بل وشباب العالم الذين يحلمون بأن يكونوا مثل زويل.

وشهد الاحتفال تكريم بعض رموز الثقافة والإعلام بمدينة دسوق، وعدد من الفقرات المتنوعة عن رحلة وزيل نحو العالمية، وحياته، وأعقبها فقرة لفريق غنوة باند.