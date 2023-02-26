رئيس النواب: نتمنى لسوريا الشقيقة وشعبها كل الازدهار والرفاهية والرخاء

تنفيذًا لقرارات المؤتمر الـ34 للاتحاد البرلماني العربي والذي عُقد في العاصمة العراقية بغداد، توجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، ضمن وفد الاتحاد البرلماني العربي المُؤلف من رؤساء برلمانات مصر والعراق والأردن وفلسطين والإمارات وليبيا إلى العاصمة السورية دمشق.

وفي مُستهل الزيارة، استقبل الرئيس السوري بشار الأسد، وفد الاتحاد البرلماني العربي، حيث أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، على أن الزيارة تأتي تأكيدًا على الدعم والتضامن التام مع الشعب السوري الشقيق في مواجهة تداعيات كارثة الزلزال المُدمر.

وعقب ذلك اللقاء، توجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، ووفد الاتحاد البرلماني العربي للقاء أعضاء مجلس الشعب السوري، حيث أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، على الرباط التاريخي الذي يربط مصر وسوريا، وأن هذه الزيارة تهدف لمؤازرة الشعب السوري الشقيق، ومُتمنيًا لسوريا الشقيقة وشعبها الصامد المناضل كل الازدهار والرفاهية والرخاء.