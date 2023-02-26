حبس تشكيل عصابى يروج للمواد المخدرة فى السلام

قررت نيابة السلام حبس 3 عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك بتهمة تكوينهم تشكيلاً عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى ترويج المخدرات، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذين من دائرة القسم مكانا لهم لمزاولة نشاطهم الآثم.

البداية كانت بتلقى اللواء محمد عبدالله، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارًا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية"- مقيمون بدائرة قسم شرطة السلام أول حال استقلالهم سيارة قيادة أحدهم، وبحوزتهم كمية من مخدر الهيروين، كمية من مخدر الحشيش وزنت 750 جرامًا، 3 هواتف محمولة، مبلغ مالى.

واعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم والمبلغ من متحصلات نشاطهم الإجرامى.

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة، التى أمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات.