محافظ كفر الشيخ يتفقد المشروعات الخدمية ومركز التنمية الشبابية

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، عددًا من المشروعات الخدمية الجاري إنشاؤها غرب وشرق مدينة كفر الشيخ، موجهًا بإزالة الإشغالات.

وتفقد محافظ كفر الشيخ، الأعمال الجارية بمركز التنمية الشبابية المجاور لطريق كفر الشيخ سخا، على خمسة أفدنة شرق مدينة كفر الشيخ بحى سخا، والذي سيضم عددًا من المنشآت الرياضية، وعدد من الكافتيريات توفر كل احتياجات المترددين على المركز، ومبنى إداري وعدد من الأبنية، ودورات مياه، وملعب سباحة أوليمبي، ومبنى لتغيير الملابس، وملاعب بادل كورت، ومبنى أنشطة، وملاعب تنس أرضي، ومدرجات، وملعبين أكريليك متعدد، وبوابات ومداخل، وقاعة احتفالات، وجيم، وملعبين كرة قدم خماسي، ومبنى أنشطة،وبمنى تغيير ملابس.

وتفقد محافظ كفر الشيخ، الاعمال الجارية في توسعة طريق الموقف العمومي باقتطاع الجزء المقابل لكوبري القنطرة المعدني الجديد، من سور إدارة المرور، لتيسير الحركة المرورية، للسيارات القادمة عبر المدخل الشرقي للمحافظة من جهة المحلة والحامول وبلطيم وقرى مركز كفر الشيخ، لموقف كفر الشيخ لشارع عبد الهادي راضي، لوسط مدينة كفر الشيخ، وإنهاء مشكلة التكدس المروري والزحام بمنطقة القنطرة البيضاء، والموقف العمومي، وموقف كفر الشيخ العمومي.

والتقى محافظ كفر الشيخ بعدد من المواطنين خلال جولته التفقدية، موجها بسرعة الاستجابة لطلباتهم، كما تفقد عدداً من الميادين، موجها بازالة الاشغالات بين جانبي الطريق، كما تفقد عدد من الشوارع بحي المحافظة، والأعمال الجارية بالطريق الموازي لشريط السكة الحديد.

كما تفقد محافظ كفر الشيخ، عدداً من الأعمال الجارية لتوسعة الطرق ورصف الشوارع الداخلية والرئيسية غرب وشرق العاصمة، واستكمال المحاور لربط شرق غرب العاصمة، وربط غرب العاصمة بروافد الطريق الدولي" كفر الشيخ طنطا" و" كفر الشيخ المحلة"، " كفر الشيخ بلطيم"، وطريق أبو عمر، لتيسير الحركة المرورية على الطريق بسهولة ويسر.

كما وجه محافظ كفر الشيخ، بازالة الاتربة والتراكمات المجاورة لشريط السكة الحديد المجاور لحي المحافظة، كما وجه بالانتهاء من الطريق الجديد المجاور لشريط السكة الحديد ومحطة قطار الملك فؤاد، وزراعة أعمدة إنارة جيدة بالطريق، كما وجه بزراعة الأشجار بالمنطقة ما بين ميدان الملك عبدالله " النسر" حتى الحديقة المركزية المجانية المجاورة لموقف كفر الشيخ الجديد،كما تفقد موقع إنشاء كوبري سخا العلوي، المار أعلى السكة الحديد، والأعمال الجارية من رصف امتداد طريق صبري القاضي المار بسوق الجملة والمجمع السكني الجديد، متجها لقرية محلة موسى من جهة، ولحي سخا من الجهة المقابلة.

كما تفقد محافظ كفر الشيخ محور أبو عمر، كفر عسكر، المحلة، رافد بلطيم، الطريق الدائري الشرقي" ، وإقامة محطة وقود على هذا الطريق، وتفقد كوبري المرور بمدخل المدينة الشرقي ومجمع المواقف.