«موندو ديبورتيفو»: غضب رافينيا من قرار تشافي وراء إصابته

كشفت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، عن السبب الحقيقي وراء إصابة النجم البرازيلي رافينيا دياز، مهاجم برشلونة الإسباني، ومشاركته في 15 دقيقة فقط أمام قادش في بطولة الدوري الإسباني.

وشارك رافينيا في آخر 15 دقيقة من مباراة قادش فقط، التي أقيمت يوم الأحد الماضي، والتي انتهت بفوز برشلونة بهدفين دون رد.

غضب رافينيا من قرار تشافي وراء إصابته

ووفقًا لما ذكرته صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، فإن رافينيا تعرّض لإصابة مثيرة وغريبة، والتي جاءت نتيجة غضبه من مدربه تشافي هيرنانديز.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية في تقريرها، أن تشافي قرر استبدال رافينيا في الدقيقة 82 من مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد، في ذهاب الدور المؤهل إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي.

كذلك قرر تشافي عدم إشراك رافينيا أساسيًا في مباراة برشلونة أمام قادش في الدوري الإسباني، للحفاظ على اللاعب استعدادًا لمواجهة مانشستر يونايتد في مباراة الإياب.

ولكن قرار تشافي أثار غضب رافينيا، ليقوم بركل ثلاجة المشروبات على مقاعد البدلاء، الأمر الذي تسبب في تعرّضه لإصابة قوية.

وأضافت الصحيفة، أن ركبة الساق التي ركل بها الثلاجة، تسببت في ألم شديد لـ"رافينيا"، لذا شارك في آخر 15 دقيقة من مباراة قادش فقط.

موعد مباراة برشلونة المقبلة في الدوري الإسباني

ويستعد فريق برشلونة لمواجهة نظيره ألميريا، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني "الليجا".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة ضد ألميريا في الدوري الإسباني، في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ويتصدر فريق برشلونة حاليًا جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 59 نقطة، متفوقًا على غريمه ريال مدريد صاحب الوصافة برصيد 52 نقطة، أي بفارق 7 نقاط.