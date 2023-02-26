متهم بقضية الطفلة «جنى» يخرج عن صمته: «أخويا وابن عمي ملهمش دعوة»

نفى المتهم الرئيسي في قضية قتل الطفلة «جنى»، التهمة عن شقيقه ونجل عمه أمام محكمة جنايات الجيزة.



وقال المتهم أمام هيئة المحكمة: «ياريت تحكموا عليا بسرعة في القضية وأخد إعدام، لكن أخويا وابن عمي ملهمش دعوة بالجريمة دي.. هما ملهمش ذنب ساعدوني بس علشان كانوا خايفين يتقبض عليا بعد ما ارتكبت جريمتي، وخلوا أمها تسامحني».



وجاء في تحقيقات النيابة العامة، قيام المتهمين الأول والثاني باختيار المسكن الذي يقطن فيه أحدهما «الأول» بعد أن أعدا عدتهما لارتكاب جريمتهما، وانتظروا عودة المجني عليها «جنى»، إلى منزلها واستدرجوها إلى منزل المتهم الأول.



وأضافت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين الأول والثاني تخلصا من الطفلة المجني عليها، وساعدهما المتهمان الثالث والرابع في إخفاء معالم جريمتهم داخل غرفة بالصرف الصحي في منطقة كرداسة، ولم يبلغان عن الجريمة التي اقترفها.