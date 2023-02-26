الأحد 26 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين» تدرس التعاون المشترك مع برلمان شباب بيلاروسيا

جانب من اللقاء عبر
جانب من اللقاء عبر زوم

شارك عدد من نواب وأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فى اجتماع مع برلمان شباب بيلاروسيا عبر تطبيق زووم؛ لدراسة سبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات.

وقدّم أعضاء التنسيقية بعرض تفصيلي عن تاريخ نشأة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ودورها في تنمية الحياة السياسية في جمهورية مصر العربية.

وقدم نيكيتا راتشيلوفسكي، رئيس برلمان شباب بيلاروسيا عرضًا تفصيليًا عن إنشاء البرلمان ولجانه، مؤكدًا أنه حاليًا الذراع الشبابي للبرلمان البيلاروسي. 

وأضاف أن سفارة بيلاروسيا في القاهرة قامت بترشيح تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لهم ككيان سياسي له دور بارز في المجتمع المصري، وأنهم يتطلعون للتعاون مع التنسيقية وتبادل الخبرات والأفكار الفترة القادمة.

واتفق الطرفان على أن يكون هناك اجتماعا شهريا عبر الزووم، ووضع أجندة للقاءات توفر آليات لتبادل الأفكار والخبرات، حيث ستكون أجندة المرحلة القادمة هى مناقشة الأزمات الاقتصادية والأمن الغذائي.

حضر الاجتماع نيكيتا راتشيلوفسكي رئيس برلمان الشباب في الجمعية الوطنية لجمهورية بيلاروسيا، ألينا ريتكوفا رئيس لجنة الشئون الدولية، ستانيسلاو كراسكو عضو لجنة الشئون الدولية، أرتيم ميلنيك عضو لجنة الشئون الدولية، ويفجيني نيشيمنكو عضو لجنة الشئون الدولية.

وشارك من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النائب بلال حبش، عضو مجلس أمناء التنسيقية ونائب محافظ بنى سويف، والنائب محمود القط عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، ومن أعضاء التنسيقية نيفين اسكندر، شريف الرفاعي، زوسر تيتو، تقى شاهين، آدم الطوخي، وسامح كمال.

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وائل لطفي

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