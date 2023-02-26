الأحد 26 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسيوط: إحلال وتجديد مواسير مياه الشرب بساحل سليم

تغغير مواسير مياه
تغغير مواسير مياه الشرب

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ خطة تطوير والنهوض بالقطاعات الخدمية المختلفة بالمراكز والقرى وتنمية الصعيد تنفيذاً لخطط التنمية المستدامة طبقاً لرؤية مصر2030.

ولفت إلى استمرار أعمال التطوير والإحلال بالقرى الأكثر احتياجاً، مشيراً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة واللازمة وتسخير كافة إمكانات المحافظة في تنفيذ هذه الخطط الموضوعة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين في كافة القطاعات وفقاً للإمكانات المتاحة.


وفي هذا الإطار قام أسامه سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم بمتابعة عملية الاحلال والتجديد لمواسير مياه الشرب الإسبستوس إلى بلاستيك بشارع الجمهورية في مدينة ساحل سليم والتي تنفذها شكة مياه الشرب والصرف الصحي بطول ١٥٠٠ متر قطر ١٢بوصة بالإضافة لغرف محابس المياه على أن يتم استكمال عميات الإحلال والتجديد لباقي شوارع المدينة طبقاً للخطة الموضوعة ووفقاً للإمكانات المتاحة حيث يتم تنفيذ الخطوط الرئيسية والقطع العرضي لتوصيله بالغرفة على أن يتم بعدها توصيل المنازل على الخطوط الفرعية.

ورافقه المهندس محمد عبد التواب عبد الحافظ رئيس قطاع شرق، والمهندس عبد الرحمن طلعت مدير شركة مياه الشرب والصرف الصحي بساحل سليم، والمهندس اسلام احمد مدير إدارة مياه الشرب بشركة المياه والمهندس أحمد التوني رئيس شبكات مياه الشرب.

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استمرار أعمال أعمال التطوير الاحلال والتجديد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الشرب والصرف الصحي القطاعات الخدمية المختلفة القرى الأكثر احتياجا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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