القبض على سائق بتهمة خنق بنته في بني سويف

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، في القبض على أب قتل طفلته بمنطقة الحميات بمدينة بنى سويف.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من اتخاذ الإجراءات القانونية وتتبع جهاز المحمول الخاص بالمتهم عقب هروبه بتاكسي من أمام منزل زوجته السابقة، مصطحبا نجله الأصغر إلى القاهرة وتمكنت الأجهزة من خلال تفريغ الكاميرات وإعداد مأمورية من ضباط مباحث القسم بإلقاء القبض على المتهم وتقديمه إلى النيابة العامة وإعادة الطفل إلى والدته.

وتبين أن الأب ويدعي "أيمن.ع" سائق متهم بقتل ابنته خنقاً بداخل منزلهم بمنطقة الحميات بوسط مدينة بنى سويف لخلافات عائلية مع زوجته، أثناء دخوله إحدى العمارات السكنية برفقة ابنه الصغير، حيث تم القبض عليه بتهمة قتل ابنته الصغيرة "سلمى" 16 سنة، داخل منزلها بمنطقة الحميات بوسط مدينة بنى سويف، منذ يومين إثر قيامه بخنقها بطرحة الرأس حول الرقبة حسبما ذكر بعض الأهالي.

وتعود الواقعة بعدما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف بلاغا يفيد بوجود جثة فتاة بمنطقة الحميات ببنى سويف، دون علم أسباب الواقعة وظروفها وملابساتها، وعليها آثار للخنق بـ"طرحة شعرها"، عقب العثور على جثة الفتاة بداخل المنزل.

وانتقل ضباط مباحث قسم بنى سويف، إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص العثور على جثة الطفلة «سلمى.ا. ع»، 16 عامًا، ترتدي كامل ملابسها، مسجاة على الأرض، وملفوف حول رقبتها "طرحة شعرها".

وتم استدعاء سيارات الإسعاف ببني سويف إلى مكان الحادث عقب إخطار من إدارة النجدة بالمحافظة والأهالي وتم نقل الجثة إلى المستشفى، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأسباب الوفاة، وتم إيداع الجثة بالمستشفى لحين تسليمها إلى ذويها، والانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأفاد بعض الأهالي والمواطنين بمنطقة الحميات ببني سويف، أن والد الفتاة ويدعى «ا. ع»، ويعمل سائقا، دخل إلى ابنته بالشقة محل الحادث، ثم اكتشفوا مقتلها وهروبه دون أن يعلموا أسباب ارتكابه جريمته.

وأمر المستشار مصطفى المتناوى المحامي العام الأول لنيابات بنى سويف، بسرعة ضبط واحضار المتهم والتصريح بدفن جثة الطفلة بعد التشريح واجراء معاينة لموقع الحادث ومناظرة الجثة.