الأحد 26 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

افتتاح 3 منافذ لفرز القمامة من المنبع في دمنهور وأبو المطامير

البحيرة
البحيرة

قالت الدكتورة نهال بلبع  نائب محافظ البحيرة، إن المحافظة حققت تقدماً واضحاً في مجال العمل البيئي وتطوير منظومة النظافة بمدن ومراكز المحافظة للتخلص الأمن من المخلفات، ورفع كفاءة منظومة الجمع والنقل ليشعر المواطن بوجود تحسن ملحوظ بتلك الخدمة في أسرع وقت ممكن و للحفاظ على البيئة والظهور بالمدن والمراكز بالشكل الجمالي والحضاري اللائق بها في جميع أنحاء مدن وقرى محافظة البحيرة. 

 وأوضحت نائب محافظ البحيرة، أنه تم افتتاح 3 منافذ جديدة لفصل القمامة من المنبع، أحدهم بقرية الحديني مركز دمنهور، بالإضافة لفتح منفذين آخرين بمركزي الأبعادية وزاوية صقر بأبو المطامير ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير منظومة النظافة في القرى المستهدفة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

 ليصبح إجمالي عدد أكشاك فرز القمامة بمركزي دمنهور وأبو المطامير 14 كشكا، وذلك بالتنسيق مع إحدى الشركات والمجتمع المدني للحفاظ على المظهر الجمالي للمدن، وبما يحقق أهداف التنمية المستدامة، ومنها الهدف الثاني عشر" الإنتاج والاستهلاك المستدام" للتخلص من النفايات السامة والملوثات وتشجيع الصناعات

كما أشارت الدكتورة نهال بلبع، إلى أنه يتم استلام القمامة من المواطن مباشرة ويقوم العمال المتواجدين للعمل على مدار 24 ساعة بالكشك من خلال ورديات بفرزها، أو يتم استلام مفروزات القمامة وشرائها من المواطن مباشرة بالأسعار المحددة سواء للمواد العضوية أو الحديد والنحاس والالومنيوم والصفيح والورق والكرتون والزجاج والقماش والبلاستيك وحجر البطاريات. 

 وأكدت أنه جارى العمل على تعميم التجربة بباقى مراكز ومدن محافظة محافظة البحيرة وذلك من أجل المساهمة في زيادة الوعي لدى المواطنين، وكذا استثمار تلك المخلفات بتحقيق عائد لهم بفصل القمامة من المنبع وبيعها بتلك الاكشاك.

الابعادية الأكشاك الالومنيوم المبادرة الرئاسي القرى المستهدفة دمنهور لمبادرة الرئاسية حياة كريمة

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