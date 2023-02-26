تفاصيل برنامجى «شيف بالبيت وديسكفرى» على watch it فى رمضان

تستعد منصة watch it لعرض عدد من الأعمال الأصلية خلال شهر رمضان المقبل من بينها عدد من البرامج التي تنتجها المنصة بشكل حصري، حيث تسعى المنصة بشكل دائم للتطوير من محتواها الدرامي والبرامجي بما يخدم الجمهور والمشاهد.

وتقدم منصة watch it خلال شهر رمضان الموسم الثاني من برنامج "شيف بالبيت" وبرنامج ديسكفري الذي ينتمي الى البرامج الترفيهية.

برنامج شيف بالبيت

تقدم منصة watch it الموسم الثاني من برنامج "شيف بالبيت" والبرنامج من تقديم الشيف بشر الحلبي ويعرض بشكل يومي في رمضان وهو برنامج متخصص في الطبخ يقدم للجمهور وجبات متنوعة للإفطار والسحور وأفكارًا مختلفة للأكلات من كل البلاد العربية والأجنبية.

وحرصت منصة watch it على تقديم الموسم الثاني من البرنامج بعد النجاح الذي حققه الموسم الأول من البرنامج في موسم رمضان الماضي.

برنامج ديسكفري

تعرض منصة watch it خلال الموسم الرمضاني المقبل البرنامج الترفيهي الجديد «ديسكفري» وهو برنامج ألعاب واقعي من المقرر أن تعلن المنصة عن تفاصيله خلال أيام.

وتعرض منصة watch it خلال شهر رمضان 3 أعمال حصرية من إنتاجاتها الأصلية، وهي مسلسل «كشف مستعجل» وهو مسلسل كوميدي بطولة مصطفى خاطر ومحمد عبدالرحمن توتا وهنادي مهني وليلى عزالعرب ومحمد لطفي، تأليف إيهاب بليبل، وإخراج شادي الرملي، وإنتاج شركتي «المتحدة» و«k.media» ويتكون «كشف مستعجل» من 15 حلقة ومن المقرر إطلاقه على منصة Watch It، وتدور أحداثه حول عالم الجريمة ولكن في إطار كوميدي.

ويُشارك محمد عبدالرحمن في بطولته النجوم مصطفى خاطر، هنادي مهنا، إلهام وجدي، ميمي جمال، أشرف عبدالغفور، ليلى عزالعرب، محمد لطفي، محمد علي رزق، وهو من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج شادي الرملي، وإنتاج كريم أبوذكرى.

كما تقدم المنصة الموسم الثاني من برنامج "شيف بالبيت"، وهو برنامج خاص بالمطبخ، بالإضافة إلى إنتاج برنامج "ديسكفري" ترفيهي، بالإضافة إلى 16 مسلسلًا تعرض على قنوات الشركة المتحدة خلال رمضان 2023.