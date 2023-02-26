الأحد 26 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسيوط: استكمال رصف شوارع الأربعين ضمن خطة رفع كفاءة الطرق بحي غرب

رصف شوارع
رصف شوارع

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه جارٍ استكمال أعمال رصف شوارع منطقة الأربعين بنطاق حي غرب مدينة أسيوط ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي الحالي 2022 – 2023، وذلك لتحقيق السيولة المرورية وتحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح إلى أن مشروعات الرصف لها الأثر الأكبر في تحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين لتيسير حركة المرور وتسهيل تحرك المواطنين خلال تنقلاتهم، مشيرًا إلى متابعته الدورية للأعمال للانتهاء منها وفقًا المواعيد الزمنية المقررة لها.

وشدد محافظ أسيوط، على ضرورة تنسيق الجهود والالتزام بالبرنامج الزمني والاشتراطات والمواصفات الفنية للتنفيذ مع حصر جميع الشوارع التي تحتاج لرفع كفاءة لإدراجها بالخطط القادمة مؤكدَا على استمرار دفع العمل وتطوير كافة الشوارع بمدن ومراكز المحافظة ووضع خطة ورؤية شاملة لتطويرها وإظهار المظهر الحضاري والجمالي والطابع المميز لها والعمل على إحداث نقلة نوعية بها.

من جانبه، أوضح عيون إبراهيم رئيس حي غرب أسيوط إنه جاري استكمال رصف شوارع منطقة الأربعين بعد رفع كافة المعوقات والمخلفات من الشوارع لتكون عملية الرصف صحيحة، لافتًا إلى مواصلة أعمال الرصف بشوارع الحي ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي وطبقاً للخطة الموضوعة لتحسين حالة الشوارع ورفع كفاءتها لتوفير حياة كريمة للمواطنين وتغيير واقعهم إلى الأفضل والارتقاء بمستوى كل الخدمات المقدمة لهم، مشيرًا إلى الإشراف المباشر والتواجد الميداني والمتابعة المستمرة لمراحل الرصف أولاً بأول والتأكد من مطابقتها لمعايير الجودة والمواصفات الفنية المحددة والانتهاء من الأعمال في أسرع وقت ممكن وعلى أكمل وجه.

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التواجد الميداني الخدمات المقدمة للمواطن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي الخطة الأستثمارية للمحافظة السيولة المرورية اللواء عصام سعد محافظ أسيوط المظهر الحضاري والجمالي تحسين جودة الحياة تحقيق السيولة المرورية توفير حياة كريمة للمواطنين

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