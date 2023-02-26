الأحد 26 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

الرئيس السيسى: ميناء العريش سيكون عالميًا والتنمية تمتد لـ20 سنة

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي دخول أراضٍ زراعية في سيناء للإنتاج بحلول نهاية العام الجاري، قائلاً: «بنتكلم على تخطيط ليس متواضعاً بدخول 600 و700 ألف فدان للأراضي الزراعية في سيناء».

وأضاف الرئيس السيسي، خلال جولة تفقدية لاصطفاف المعدات المشاركة في تنفيذ خطة الدولة لتنمية وإعمار سيناء: "التنمية في سيناء تليق بأبناء سيناء ومصر"، لافتاً إلى أنه سيتم إنشاء ميناء عالمي حتى يتم وضع ميناء العريش على خريطة الموانئ في مصر.

وتابع: «الكلام ده معمول لتنمية على مدار 20 سنة».

السيسي الرئيس السيسي سيناء تنمية سيناء ميناء العريش

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