الرئيس السيسى: ميناء العريش سيكون عالميًا والتنمية تمتد لـ20 سنة

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي دخول أراضٍ زراعية في سيناء للإنتاج بحلول نهاية العام الجاري، قائلاً: «بنتكلم على تخطيط ليس متواضعاً بدخول 600 و700 ألف فدان للأراضي الزراعية في سيناء».

وأضاف الرئيس السيسي، خلال جولة تفقدية لاصطفاف المعدات المشاركة في تنفيذ خطة الدولة لتنمية وإعمار سيناء: "التنمية في سيناء تليق بأبناء سيناء ومصر"، لافتاً إلى أنه سيتم إنشاء ميناء عالمي حتى يتم وضع ميناء العريش على خريطة الموانئ في مصر.

وتابع: «الكلام ده معمول لتنمية على مدار 20 سنة».