الأكثر غموضا.. كتاب الموتى يكشف أسرارا عن الطقوس الدينية في مصر القديمة

قال موقع "أوريجنال نيوز بريك" الدولي، إن كتاب الموتى الذي يعود إلى فترة الحضارة المصرية القديمة، تقدم رمزيته المعقدة ومعتقداته لمحة عن عالم غامض وعميق في الوقت ذاته، وتعتبر أحد النصوص المصرية القديمة من أهم الإكتشافات الأثرية عبر التاريخ، والأكثر إثارة وغموضًا على الإطلاق.

وأشار الموقع إلى أن الكتاب يضم مجموعة من الصلوات والطقوس التي كُتبت على لفائف البردي ودُفنت مع الموتى في مصر القديمة، وتهدف إلى إرشاد الموتى خلال الحياة الآخرة ومساعدتهم على الوصول إلى عالم الآلهة.

وتابع أن نصوص كتاب الموتى لا يزال مصدرا للغموض حتى يومنا هذا، بعدما تم اكتشاف علماء الآثار كتاب الموتى لأول مرة في القرن التاسع عشر ومنذ ذلك الحين، كان موضوعا لدراسة مكثفة للنص المليء بالرمزية المعقدة والمراجع الغامضة التي حيرت العلماء لعدة قرون.

كما أن أحد الجوانب الأكثر إثارة للاهتمام في كتاب الموتى هو نظام المعتقدات حول الآخرة، حيث اعتقد قدماء المصريين أن الروح مكونة من عدة أجزاء، وأنه بعد الموت ستنفصل هذه الأجزاء وتسافر عبر العالم السفلي قبل أن تحكم عليها الآلهة، كان المقصود من كتاب الموتى أن يرشد الروح خلال هذه الرحلة والتأكد من استعدادها للدينونة النهائية.

- الرمزية والاستعارة في كتاب الموتى

وأوضح الموقع أن أحد الجوانب الأكثر روعة في كتاب الموتى هو استخدامه للرمزية والاستعارة، كما أن النص مليء بإشارات غامضة إلى الآلهة والحيوانات والظواهر الطبيعية، وكلها لها معاني روحية عميقة، فغالبًا ما كان يُصوَّر إله الشمس رع على أنه صقر وهو ما يرمز إلى قوته وقدرته على التحليق فوق العالم الأرضي، كما كانت خنفساء الجعران أيضًا رمزًا مهمًا في الكتاب، حيث تمثل دورة الولادة والموت والبعث.

وأضاف انه على الرغم من تعقيده، لم يكن كتاب الموتى من نصيب النخبة فقط، كان نصًا متاحًا على نطاق واسع وكان للعديد من المصريين من جميع مناحي الحياة نسخهم الخاصة، بالإضافة إلى النصوص المكتوبة بالهيروغليفية وهي نظام الكتابة التقليدي في مصر القديمة، وغالبًا ما كان مزينًا برسوم توضيحية ملونة تصور مشاهد من رحلة الحياة الآخرة.

وبحسب الموقع في السنوات الأخيرة، قطع العلماء خطوات كبيرة في فك رموز ألغاز كتاب الموتى، حيث سمح التقدم التكنولوجي للباحثين بدراسة النص بمزيد من التفصيل، وألقت الترجمات الجديدة الضوء على بعض المراجع والرموز الغامضة، مما أدى ذلك إلى فهم أكبر للمعتقدات المصرية القديمة حول الحياة الآخرة والدور الذي لعبه كتاب الموتى في إرشاد الموتى خلال رحلتهم.

وختم الموقع تقريره بأن كتاب الموتى كان له ايضًا تأثير كبير على الثقافة الحديثة، تم استخدام موضوعاتها ورموزها في عدد لا يحصى من الأعمال الفنية والأدبية، من أفلام الرعب إلى روايات الخيال العلمي، كما ألهم الكتاب أيضًا عددًا لا يحصى من الباحثين الروحيين والمتصوفين الذين سعوا لكشف أسراره وفهم حكمته القديمة.