إحالة أوراق سيدة قتلت طفلة لسرقة قرط ذهبي إلى المفتي

أحالت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، أوراق ربة منزل إلى المفتي، وتحديد جلسة 29 أبريل المقبل للنطق بالحكم؛ لاتهامها بقتل طفلة بدائرة مركز المراغة.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الفتاح أحمد الصغير، وعضوية المستشارين محمود عبد الحليم وسامر ذو الفقار.

بداية أحداث الواقعة، إلى تلقى قسم شرطة المراغة، بلاغا من ربة منزل، أفادت فيه باختفاء طفلتها البالغة من العمر 3 سنوات، وتم تشكيل فريق بحث. وتبين من التحريات والتحقيقات، أن وراء الواقعة سيدة ذهبت لمنزل والدة الطفلة لإيجاد فرصة عمل، وأثناء خروجها من المنزل شاهدت الطفلة ترتدى حلق ذهب فاستدرجتها المتهمة لمنزل مهجور بحجة شراء الحلوى لها، وخنقتها ثم ألقت بحثة فى الترعة بعد سرقة قرطها الذهبى، تم القبض على المتهمة واعترفت بارتكاب الواقعة وتم حبسها واحالتها لمحكمة الجنايات.