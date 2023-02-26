وكيل زارعة الغربية: نظام الري الحديث يوفر 40% من الأسمدة والطاقة والمياه

تفقد الدكتور خالد علي أبوشادي، وكيل وزارة الزراعة بالغربية، الزراعات المُقامة بالحقول المنفذ بها نظم الري الحديث بناحية الجميزة مركز السنطة رافقه المهندس محمد قنونة، مدير إدارة التوجيه التعاوني، المهندس أشرف زهرة، مدير الإدارة الزراعية بمركز السنطة، حيث تبيّن أن الحالة العامة لجميع المحاصيل ممتازة مما يُبشر بمحصول وفير.

وأكد المزارعين أن تطبيق نظام الري الحديث تم توفير حوالي٤٠%، من كمية الأسمدة والطاقة والمياه ومبيدات الحشائش، وأن الحالة العامة لمحصول البطاطس ممتازة، وتبشر بإنتاجية عالية للمحصول مما يعود على المزارع بعائد اقتصادي مرتفع.