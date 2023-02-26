مدبولى: إيرادات قناة السويس قفزت لـ7.9 مليار فى 2022

تحدث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن أهمية قناة السويس لخدمة التنمية على مستوى العالم.

وقال «مدبولي»، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر «تنفيذ خطة الدولة لتنمية وإعمار سيناء»، إن الدولة ربطت سيناء مع العالم وليس فقط مع مصر من خلال ازدواج الممر الملاحي لقناة السويس وتنمية الموانئ البحرية والمطارات.

واستعرض رئيس الوزراء صورًا لتطوير قناة السويس قبل وبعد حفر القناة الجديدة منذ عام 2014 حتى 2023، مضيفًا: «نرى اليوم إيرادات قناة السويس، حيث قفزت من 5.4 مليار دولار في عام 2015، إلى 7.9 مليار في عام 2022، بنسبة ارتفاع 46%».

وأوضح أن هذه الأرقام والدلائل تؤكد أن قناة السويس ممر ملاحي دولي لا يقبل المنافسة، لأن حركة الملاحة اختلفت فبعد أن كانت أيامًا أصبحت لا تتجاوز 10 ساعات للسفن.

وتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، اصطفاف المعدات المشاركة في تنفيذ خطة الدولة لتنمية وإعمار سيناء بمحافظة الإسماعيلية.