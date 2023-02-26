وزير الداخلية يسمح لـ42 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية

نشرت الجريدة الرسمية قرار اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، الذي يحمل رقم 209 لسنة 2023 بالسماح لمواطنين بالتجنس بجنسيات أجنبية، مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

وجاء بالقرار بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون وعلى القانون رقم 26 لسنة 1957 الصادر بشأن الجنسية المصرية وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتقويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1957 بشأن الجنسية المصرية.