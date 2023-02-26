الأحد 26 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

وزير الداخلية يسمح لـ42 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية

اللواء محمود توفيق
اللواء محمود توفيق وزير الداخلية

نشرت الجريدة الرسمية قرار اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، الذي يحمل رقم 209 لسنة 2023 بالسماح لمواطنين بالتجنس بجنسيات أجنبية، مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

وجاء بالقرار بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون وعلى القانون رقم 26 لسنة 1957 الصادر بشأن الجنسية المصرية وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتقويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1957 بشأن الجنسية المصرية.

الجريدة الرسمية وزير الداخلية جنسيات أجنبية الجنسية المصرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة «البرازيلية» والأفكار «المجمدة»!

الأكثر قراءة

«حدث ليلًا».. تفاصيل وفاة مسن في منزله.. وسقوط ضابط مزيف

توقيع بروتوكول تعاون بين البنك الزراعى المصرى ومحافظة جنوب سيناء

وزير الصناعة: حريصون على تعزيز الشراكة الاقتصادية مع الأردن والإمارات والبحرين

«إعلام بنى سويف» تشارك فى ملتقى القيادات الشبابية الإعلامية العربية

بـ«69 جنيهًا».. صاحب محل دواجن بقرية بالفيوم يدشن حملة لبيع الفراخ بأسعار مخفضة

مدبولى: 44 مليار جنيه تكلفة تطوير 5 موانئ بحرية وجافة فى سيناء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ناهد السيد

عن مسرحية «ابقى افتكرنى».. عقارب الساعة لا تسير للوراء

إسراء شوقي

طقوس المحروسة

د.أحمد الخميسى

المعجزة

ماجد حبته

مهزلة التمويل المناخى

حسين دعسة

سنة أخرى من حرب روسيا فى أوكرانيا تزيد أزمات البشرية

صفاء النجار

النرويج وإطلالة على «بيت الدمية» «3-3»

سارة شريف

ما قبل اغتيال رابين

ماجد حبته

تسوية ممكنة للأزمة الأوكرانية

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

بمشاركة 160 ألف محتج.. مظاهرات ضد حكومة نتنياهو فى إسرائيل

أشتية: وقف إسرائيل إجراءاتها الأحادية نقطة البداية لأفق سياسى

ورطة «بن غفير».. كيف يُشعل وزير الأمن الداخلى الإسرائيلى الساحة الفلسطينية؟