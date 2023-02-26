بحبله السُرى.. العثور على طفل أمام مسجد بالشرقية

عثرت مباحث الشرقية، اليوم الأحد، على طفل حديث الولادة متروكًا أمام مسجد الخير في الزقازيق بمحافظة الشرقية.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا من قسم شرطة ثانى الزقازيق يفيد بورود بلاغ من أحد المواطنين مقيم بشارع الحكماء، أثناء توجهه لصلاة الفجر عثر على طفل ذكر حديث الولادة، والحبل السري مربوط بخيط وملفوفًا داخل فوطة، أمام مسجد الخير.

جرى نقل الطفل إلى حضانة مستشفى الزقازيق العام، وحالته مستقرة وتم تحرير محضر بالواقعة يحمل الرقم 1077 إداري قسم شرطة ثان الزقازيق لعام 2023 وتمت إحالته إلى النيابة العامة.