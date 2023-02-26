رئيس «النواب العراقى» يتوجه على رأس وفد من الاتحاد البرلمانى العربى لسوريا

توجه رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، اليوم الأحد، على رأس وفد من الاتحاد البرلماني العربي إلى سوريا.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب العراقي، في بيان إن "الحلبوسي" توجه على رأس وفد من الاتحاد البرلماني العربي إلى سوريا.

وكان رئيس مجلس النواب العراقي قد أعلن، أمس، خلال المؤتمر الـ34 للاتحاد البرلماني العربي الذي عقد في بغداد، عن تشكيل وفد من الاتحاد لزيارة سوريا، تأكيدًا على دعم الشعب السوري.

وفي وقت سابق، قال رئيس مجلس الشعب السوري حمود الصباغ، خلال المؤتمر الرابع والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي المنعقد في العاصمة العراقية بغداد، "إن سوريا كانت وستبقى معكم على الدوام، فسلامتكم من سلامتنا، ونجاحكم من نجاحنا، وأخوتنا متينة صلبة، مهما زادت الملمات واشتدت الخطوب والتحديات".

وأعرب "الصباغ" عن أمله في أن يكون اجتماع رؤساء البرلمانات العربية في مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي المنعقد في بغداد مفصلًا رئيسًا في التعاون العربي القائم، وتابع: بلادنا العربية تمتاز عن سواها بأن أهلها شعوب خلاقة ومبدعة في المجالات كافة، مشيرًا إلى أن الصراع في منطقتنا صراع وجود.

وأكد رئيس مجلس الشعب السوري، ضرورة استمرار تنسيق علاقاتنا البرلمانية العربية، مردفًا ما مررنا به في سوريا على مدار السنوات الماضية من حروب وحصارات وعقوبات ظالمة، لن يثنينا عن مواقفنا وثوابتنا المبدئية، في استعادة حقوقنا المغتصبة، وفي مقدمتها عودة الجولان العربي السوري المحتل، وأؤكد لكم أن فلسطين المغتصبة، ستبقى قضيتنا المركزية، حتى تحرير ترابها بالكامل، وإقامة دولتها المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف.