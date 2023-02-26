الأحد 26 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

نواب أوكرانيون: إطالة أمد الحرب انتصار لروسيا وبوتين

بوتين
بوتين

قالت صحيفة "واشنطن بوست"، إن هناك اتجاهًا متزايدًا بين المسئولين الأوكرانيين يرى بأن الحرب الطويلة في أوكرانيا، تعني انتصارًا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين معتبرين أن إطالة أمد الحرب فشل لأوكرانيا.

ووفقًا لما نقلته وكالة نوفوستي الروسية، فإن هناك عددًا كبيرًا من  نواب البرلمان الأوكراني، يقرون بأن بلادهم لا يمكنها كسب الصراع، وأن الصراع اللانهائي يعني انتصار بوتين وخسارة البلاد.

وحول الدعم الأمريكي لأوكرانيا، فهناك عدد من السياسيين الأوكرانيين قلقون من أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لا تدعم استراتيجية كييف، التي تقضي بإجراء الأعمال العدائية بنشاط وتجنب الجمود الذي طال أمده.

ونقلت الصحيفة القول عن نائب في البرلمان الأوكراني أليكسي غونشارينكو، أنه إذا استمر الصراع لبضع سنوات أخرى، فإن أوكرانيا ستحقق نصرًا باهظ الثمن، فيما قالت النائبة يليزافيتا ياسكو إن تصريح الغرب بشأن دعم أوكرانيا طالما تباطأ الأمر يبدو خطيرًا للغاية.. نافذة فرصة النصر تغلق.

المسئولين الأوكرانيين نواب البرلمان الأوكراني لحرب الطويلة إطالة أمد الحرب أوكرانيا انتصار بوتين

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة «البرازيلية» والأفكار «المجمدة»!

الأكثر قراءة

الطن بـ297 ألف جنيه.. أسعار النحاس فى التعاملات الصباحية اليوم

رئيس «النواب العراقى» يتوجه على رأس وفد من الاتحاد البرلمانى العربى لسوريا

اليوم.. البنك المركزى يطرح أذون خزانة بقيمة 34 مليار جنيه

اليوم.. انطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج بالبحر الأحمر

طن اليوريا بـ9200 جنيه.. أسعار الأسمدة الآزوتية اليوم

أسعار الفراخ والبانية اليوم الأحد 26 فبراير 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ناهد السيد

عن مسرحية «ابقى افتكرنى».. عقارب الساعة لا تسير للوراء

إسراء شوقي

طقوس المحروسة

د.أحمد الخميسى

المعجزة

ماجد حبته

مهزلة التمويل المناخى

حسين دعسة

سنة أخرى من حرب روسيا فى أوكرانيا تزيد أزمات البشرية

صفاء النجار

النرويج وإطلالة على «بيت الدمية» «3-3»

سارة شريف

ما قبل اغتيال رابين

ماجد حبته

تسوية ممكنة للأزمة الأوكرانية

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

بمشاركة 160 ألف محتج.. مظاهرات ضد حكومة نتنياهو فى إسرائيل

أشتية: وقف إسرائيل إجراءاتها الأحادية نقطة البداية لأفق سياسى

ورطة «بن غفير».. كيف يُشعل وزير الأمن الداخلى الإسرائيلى الساحة الفلسطينية؟