قالت صحيفة "واشنطن بوست"، إن هناك اتجاهًا متزايدًا بين المسئولين الأوكرانيين يرى بأن الحرب الطويلة في أوكرانيا، تعني انتصارًا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين معتبرين أن إطالة أمد الحرب فشل لأوكرانيا.

ووفقًا لما نقلته وكالة نوفوستي الروسية، فإن هناك عددًا كبيرًا من نواب البرلمان الأوكراني، يقرون بأن بلادهم لا يمكنها كسب الصراع، وأن الصراع اللانهائي يعني انتصار بوتين وخسارة البلاد.

وحول الدعم الأمريكي لأوكرانيا، فهناك عدد من السياسيين الأوكرانيين قلقون من أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لا تدعم استراتيجية كييف، التي تقضي بإجراء الأعمال العدائية بنشاط وتجنب الجمود الذي طال أمده.

ونقلت الصحيفة القول عن نائب في البرلمان الأوكراني أليكسي غونشارينكو، أنه إذا استمر الصراع لبضع سنوات أخرى، فإن أوكرانيا ستحقق نصرًا باهظ الثمن، فيما قالت النائبة يليزافيتا ياسكو إن تصريح الغرب بشأن دعم أوكرانيا طالما تباطأ الأمر يبدو خطيرًا للغاية.. نافذة فرصة النصر تغلق.