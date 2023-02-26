الأحد 26 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

يتسع لـ40 ألف نزيل.. افتتاح أكبر سجن فى الأمريكتين

سجن
سجن

بعد حملة مثيرة للجدل لاستهداف الجريمة تسببت في ارتفاع عدد نزلاء السجون في السلفادور، نقلت حكومة السلفادور الآلاف من أعضاء العصابات إلى سجن عملاق يتسع لـ40 ألف نزيل.

وكتب رئيس السلفادور نايب بوكيلي على "تويتر": "سيكون هذا منزلهم الجديد، حيث لن يكونوا قادرين على إلحاق المزيد من الضرر بالسكان"، في الدولة الواقعة بأمريكا الوسطى.

ونقل نحو ألفين من أعضاء العصابات السجناء إلى "مركز احتجاز الإرهاب"، الاسم الرسمي لأكبر سجن في الأمريكتين.

وفي مقطع فيديو نشره "بوكيلي"، شوهد سجناء مجردين من ملابسهم إلا من سراويل قصيرة بيضاء، حليقي الرؤوس، وهم يركضون عبر السجن الجديد إلى زنازينهم، ومعظمهم يحمل وشوما كثيفة.

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