14 بطلا مصريا يتأهلون لنصف نهائى بطولة مصر الدولية لتنس الطاولة البارالمبى

أقيمت اليوم منافسات اليوم الأول من بطولة مصر الدولية لتنس الطاولة البارالمبي، والتي تقام خلال الفترة ما بين 25 وحتى 27 فبراير الجاري بصالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

وشهد اليوم الأول من البطولة نتائج طيبة على صعيد منافسات فردي الرجال وفردي السيدات بمختلف التصنيفات، حيث بدأ اليوم بمباريات دور المجموعات، ثم أقيمت فعاليات مباريات ربع النهائي.

وتأهل البطل المصري حسين حسان لمنافسات نصف نهائي الفئة التاسعة بعد الفوز على بطل الهند بنتيجة 3-1 ليواصل مشواره بالبطولة.

كما استطاع ممدوح التمام بطل مصر في الفئة الثالثة التأهل للمربع الذهبي، وذلك بعد الفوز على البطل المصري أحمد المحصي بنتيجة 3-1.

أما في الفئة الرابعة، فتمكن خالد محمد من الفوز على بطل الهند بربع النهئي بنتيجة 3-1 ليواصل مشواره بالبطولة غدًا ويخوض لقاء نصف النهائي.

واستطاع البطل المصري إيهاب فطير في الفئة الخامسة، التأهل لنصف النهائي من دور المجموعات بعد الفوز على بطل الهند والخسارة من مواطنه أيمن زناتي.

في المقاب، تمكن أيمن زناتي من الفوز بمباراة بطل الهند والتغلب على إيهاب فطير ليتأهل على رأس المجموعة.

وفي نفس الفئة، تمكن حسن طلبة من التأهل كثاني لمجموعته بعد الفوز على البطل المصري عبدالناصر متولي والخسارة من بطل بريطانيا ليصبح هناك 3 أبطال في الفئة الخامسة بنصف النهائي.

وفي الفئة السادسة تمكن مروان السكري من الوصول لنصف النهائي بعد الفوز على البطل المصري إبراهيم حمدتو، بالإضافة للخسارة من بطل فرنسا ليتأهل كثاني للمجموعة.

وفي الفئة الثانية تمكن عصام الدين محمود من الوصول لنصف النهائي بعد الفوز على بطل كازاخستان بينما خسر من بطل فرنسا.

وفي نفس الفئة، استطاع محمد عبدالمالك التألق والفوز في مبارياته الثلاث بدور المجموعات، حيث تفوق على بطل السعودية وبطل مصر كمال الرشيدي وبطل كازاخستان ليصل لنصف النهائي.

وعلى صعيد السيدات، فتمكنت البطلة المصرية فايزة محمود من الفوز على بطلة كازاخستان بنتيجة 3-0 والوصول للمربع الذهبي للفئة من 3 إلى 5.

وفي الفئة السادسة والسابعة، تأهلت هنا حماد لنصف النهائي بعد الفوز على البطلة سماح عبدالعزيز المصرية، وأيضًا الفوز على بطلة الهند، بينما خسرت من بطلة رومانيا بصعوبة.

وفي الفئة التاسعة والعاشرة تأهلت إنعام رضوان لنصف النهائي عقب الفوز على بطلة الهند والخسارة من بطلة رومانيا.

وفي الفئة الأولى والثانية، تأهلت البطلتان فاطمة حسين وعلا سليمان لنصف النهائي، حيث فازت فاطمة على بطلة بطلة مصر أمال عبدالعال، فيما خسرت من بطلة السعودية، بينما فازت علا على بطلة مصر شيماء الجابرتي وخسرت من بطلة اليونان.

بطولة مصر الدولية لتنس الطاولة البارالمبى

بطولة مصر الدولية لتنس الطاولة البارالمبى