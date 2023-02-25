الأحد 26 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

بمشاركة صلاح.. ليفربول يتعادل مع كريستال بالاس بالدورى الإنجليزى

ليفربول وكريستال
ليفربول وكريستال بالاس

واصل فريق ليفربول ترنحه في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بتعادله مع مضيفه كريستال بالاس سلبيا خلال المباراة التي جمعتهما مساء السبت في الجولة الخامسة والعشرين من المسابقة.

وفشل الفريقان في استغلال كافة الفرص التي لاحت لهما طوال المباراة أمام المرميين ليحصل كل منهما على نقطة.

ورفع ليفربول، الذي لديه مباراتان مؤجلتان، رصيده إلى 36 نقطة في المركز السابع، محققا تعادله الثاني في آخر ست مباريات، والسادس له هذا الموسم مقابل الفوز في عشر مباريات والخسارة في سبع.

في المقابل رفع كريستال بالاس، الذي لديه مباراة مؤجلة، رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثاني عشر، محققا تعادله الثالث على التوالي والتاسع له هذا الموسم مقابل الفوز في ست مباريات والخسارة في تسع.

ليفربول كريستال بالاس مباراة ليفربول وكريستال بالاس الدورى الانجليزى

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة «البرازيلية» والأفكار «المجمدة»!

الأكثر قراءة

ترتيب مجموعة الأهلى بعد التعادل مع صن داونز فى دورى أبطال إفريقيا

اعتداء جماهير الترجى على حافلة الزمالك فى تونس (صورة)

التسجيل في بوابة مصر الرقمية التموين 2023

أطراف ملف «الدواجن البرازيلية» تتحدث.. توقعات بتراجع كيلو «الفراخ الحيّة» إلى 65 جنيهًا

شقيق ضحية غدر زوجها بالفيوم: عايزين حق أختى وحماتها شاركت فى الجريمة

معلم فصل.. تقديم وظائف وزارة التربية والتعليم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ناهد السيد

عن مسرحية «ابقى افتكرنى».. عقارب الساعة لا تسير للوراء

إسراء شوقي

طقوس المحروسة

د.أحمد الخميسى

المعجزة

ماجد حبته

مهزلة التمويل المناخى

حسين دعسة

سنة أخرى من حرب روسيا فى أوكرانيا تزيد أزمات البشرية

صفاء النجار

النرويج وإطلالة على «بيت الدمية» «3-3»

سارة شريف

ما قبل اغتيال رابين

ماجد حبته

تسوية ممكنة للأزمة الأوكرانية

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

بمشاركة 160 ألف محتج.. مظاهرات ضد حكومة نتنياهو فى إسرائيل

أشتية: وقف إسرائيل إجراءاتها الأحادية نقطة البداية لأفق سياسى

ورطة «بن غفير».. كيف يُشعل وزير الأمن الداخلى الإسرائيلى الساحة الفلسطينية؟