بمشاركة صلاح.. ليفربول يتعادل مع كريستال بالاس بالدورى الإنجليزى

واصل فريق ليفربول ترنحه في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بتعادله مع مضيفه كريستال بالاس سلبيا خلال المباراة التي جمعتهما مساء السبت في الجولة الخامسة والعشرين من المسابقة.

وفشل الفريقان في استغلال كافة الفرص التي لاحت لهما طوال المباراة أمام المرميين ليحصل كل منهما على نقطة.

ورفع ليفربول، الذي لديه مباراتان مؤجلتان، رصيده إلى 36 نقطة في المركز السابع، محققا تعادله الثاني في آخر ست مباريات، والسادس له هذا الموسم مقابل الفوز في عشر مباريات والخسارة في سبع.

في المقابل رفع كريستال بالاس، الذي لديه مباراة مؤجلة، رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثاني عشر، محققا تعادله الثالث على التوالي والتاسع له هذا الموسم مقابل الفوز في ست مباريات والخسارة في تسع.