الأحد 26 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

بسبب تعادل الأهلى وصن داونز.. الحزن يخيم على مقاهى الجيزة

إحدى المقاهي
إحدى المقاهي

شهدت مقاهي منطقة ميدان الجيزة والعمرانية زحامًا كبيرًا من قبل جماهير النادي الأهلي، لمشاهدة لقاء الفريق الأول لكرة القدم، مع فريق صن داونز الجنوب أفريقي في ثاني لقاءاته في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، وهو اللقاء الذي شهد تقدم فريق صن داونز خلال مجريات شوط المباراة الأول، ثم قام مدافع الأهلي محمد عبدالمنعم بإحراز هدف التعادل، ثم عزز مهاجم الفريق حسين الشحات بإحراز الهدف الثاني، ليعود مرة أخرى الفريق الجنوب أفريقي ليحرز هدف التعادل والثاني له .

ويقول محمد كرم، واحد من مشجعي الأهلي: "استمتعنا اليوم بأداء الفريق، خاصة في الشوط الثاني من المباراة، بعد تغييرات المدير الفني مارسيل كولر، خاصة تغيير قفشة الذي كان بعيدًا تمامًا عن مستواه، وأثر بشكل عام عل أداء الفريق في الشوط الأول".

ونفس الأمر  الذي اتفق معه فيه  أحمد مختار، الذي قال: "حزين جدًا بسبب أداء الأهلي دفاعيًا، حيث عانى خلال هذه المباراة الأفريقية من كوارث كثيرة، تسببت في خروج المباراة بنتيجة التعادل، وأتمنى تصحيح الأخطاء خلال المباريات القادمة، وأيضًا أتمني جلوس اللاعب محمد قفشة على دكة البدلاء خلال الفترة القادمة بسبب تراجع مستواه بصورة كبيرة.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الثانية بدوري أبطال إفريقيا، والتي تضم ماميلودى ‏صن داونز الجنوب إفريقي، والهلال السوداني، والقطن الكاميروني‏.

إحدى المقاهي
مقاهي زحام كبير التعادل حسين الشحات زحام صن داونز الجنوب

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وائل لطفي

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