«شارك تانك».. «كوزموس» بدلة تخلق ذاكرة حركية جديدة لفاقدي الحركة والقدرة على المشي

عرض المشترك مينا أشرف وشريكته جيهان عبدالله خلال حلقة اليوم من برنامج رواد الأعمال “شارك تانك مصر” مشروع “كوزموس” الخاص ببيع بدلة آلية تخلق ذاكرة حركية جديدة لفاقدي الحركة تساعد على استعادة قدرتهم على المشي مرة أخرى.

وأوضحت جيهان عبدالله أن أصابتها كانت عام 2017، بالعمود الفقري نظرًا لوقوعها على السلالم، وكانت قد فقدت الأمل في القدرة على المشي مرة اخرى بعد سفرها إلى الخارج عدة مرات لتلقي العلاج سواء امريكا او المانيا، حتى قابل دكتور مينا أشرف والذي ساعدها على الحركة مرة أخرى ببدلة كوزموس للاستخدام الشخصي، خاصة وأنها بجانب هذه البدلة تتلقى جلسات تأهيل لسرعة نتيجة قدرتها على المشي.

وطلب مينا أشرف مبلغ 3 مليون جنيه استثمار مقابل 10 % حصة من الشركة، مشيرًا إلى أنه يطمح لبيع 10 أجهزة خلال عام 2023 و10 آخرين عام 2024، ليصل عدد بيع البدلة ل 100 جهاز في العام الواحد، لافتًا أنه يقيم شركته ب 30 مليون جنيه.

وأعرب رجال الأعمال عن انبهارهم الكبير بهذا المشروع وبث الأمل مرة أخرى للأشخاص الفاقدين القدرة على الحركة واستطاعتهم على المشي مرة أخرى بهذه البدلة.

وعرض أيمن عباس مبلغ 3 مليون مقابل 10% حصة من الشركة بالإضافة إلى شراؤه 5 اجهزة مقابل 50% من سعرهم، كما عرض محمد فارق عليه 5 مليون جنيه استثمار مقابل 25% حصة من الشركة بالإضافة إلى تصنيع 5 اجهزة مجانا، ليختار مينا أشرف عرض رجل الأعمال أيمن عباس.