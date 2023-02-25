زاد البحث عن رابط موقع تقديم وظائف وزارة التربية والتعليم الخاصة بمعلم فصل والتي أعلن عنها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة منذ أسابيع ضمن مسابقة 30 ألف معلم للعمل بوزارة التربية والتعليم.



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معلم فصل.. تقديم وظائف وزارة التربية والتعليم

نعرض لكم في التقرير التالي التفاصيل الكاملة عن التقديم في وظائف التربية والتعليم الأخيرة وهي مسابقة 30 الف معلم فصل والتي بدأ التقديم فيها منذ الخميس الماضي 23 فبراير ويستمر حتى الخميس 9 مارس.



يمكن التقديم في وظائف وزارة التربية والتعليم المطلوبة الجديدة وهي معلم فصل من خلال بوابة الوظائف الحكومية والدخول عليها من هذا الرابط jobs.caoa.gov.eg

تظهر الصفحة الرئيسية والتي تجدون بها التعريف التالي “يقدم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة هذا الموقع الخاص بنشر الوظائف المعلن عنها بتلك الوحدات وذلك لمعاونة الباحثين عن فرص عمل، حيث يمكنهم الإطلاع على الشروط المطلوبة والواردة بالإعلانات طبقا للجهة المعلنة وكذلك مواعيد الامتحانات الالكترونية والشفوية".



ثم يتم اختيار أيقونة الوظائف ومنها تفتح صفحة جديدة بها العديد من الوظائف المتوفرة من خلال البوابة.

ثم البحث عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومكتوب تحتها معلم مساعد (معلم فصل) للصفوف الابتدائية (الأول والثاني والثالث) بجميع محافظات الجمهورية تعاقد، يتم اختيار هذا الخيار.



وبعد الضغط عليها تظهر صفحة جديدة بها توضيح كامل للوظيفة المطلوبة

من حيث بيانات الوظيفة والمهارات المطلوبة وشروط المتقدمين، شروط المؤهل والتقدير والمستندات المطلوبة، وبيانات الإعلان وبيانات الاتصال.

في نهاية الصفحة تجدون أيقونة (تقديم الطلب) مكتوبة في مستطيل باللون الأحمر يتم الضغط عليها.

عند الضغط عليها يظهر مستطيل يطرح السؤال التالي (هل أنت متأكد من التسجيل في هذا الإعلان؟).



بعد الضغط على موافقة أو OK

يتم ملء البيانات التالية:

البيانات الشخصية

الاسم رباعي بالعربي (كما هو مدون بالرقم القومي)



اسم الشهرة:

الرقم القومى



النوع

المحافظة طبقا للرقم القومي



بيانات الاتصال

مركز/حي/قسم



اسم الشارع

رقم العقار

رقم التليفون



رقم الموبايل



رقم الموبايل 2



رقم الموبايل 3



البريد الإلكترونى



بيانات الحالة الصحية

(لو حضرتك من الأشخاص ذوي الإعاقة من فضلك اضغط على المربع ثم اختر نوع الإعاقة)

بيانات المؤهل

مستوى المؤهل

المؤهل

التخصص

التقدير

النسبة المئوية

سنة التخرج

ثم الضغط على التالي لاستكمال البيانات.





المستندات المطلوبة للتقديم لوظيفة معلم فصل



يجب توفير المستندات التالي ذكرها لأنه لا يتم كتابة البيانات للتقديم للوظيفة إلا بعد استيفاء المستندات المطلوبة وسداد الرسوم المقررة والحصول على إيصال الإيداع.



الصورة الشخصية

الرقم القومي وجه أول سارية

الرقم القومي وجه ثاني سارية

المؤهل الدراسي

المؤهل الأعلى إن وجد

صحيفة حالة جنائية سارية وموجهة للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أو لوزارة التربية والتعليم أو لمديرية التربية والتعليم.

إيصال الإيداع البنكي الخاص بايداع مبلغ 24 جنيه لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 9450781200 ح في أحد البنوك (البنك الأهلي المصري - بنك مصر - بنك القاهرة)، علمًا بأنه لن يلتفت لطلب المتقدم حال إيداع مبلغ أقل أو أن يكون إيصال الإيداع بتاريخ سابق من تاريخ الإعلان.

الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للإناث

شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة

