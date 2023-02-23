الخميس 23 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

إلغاء التقدير ورفع السن يعززان فرص التقديم في مسابقة الـ30 ألف معلم

الجهاز المركزى للتنظيم
الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة

انطلقت صباح الخميس مسابقة الـ30 ألف معلم فى وظائف معلم مساعد (معلم فصل) للصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، الثالث) للعام الدراسى 2023/2024 بجميع محافظات الجمهورية تعاقد، حيث يستمر التقديم إلكترونيًا عبر بوابة الوظائف الحكومية التى يشرف عليها الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بين يومى 23/2 –9/3/2023.

وبحسب مصدر مطلع بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، فإن اليوم الأول من فتح باب التقديم شهد تفاعل كبير من جانب الراغبين فى شغل تلك الوظائف المعلن عنها على مستوى محافظات الجمهورية، حيث من المتوقع أن يفوق عدد المتقدمين لتلك المرحلة من مسابقة التعليم المرحلة السابقة، نظرًا لإلغاء شرط التقدير ورفع السن لـ 40 عامًا، لإتاحة فرص أكبر أمام الراغبين فى شغل تلك الوظائف.

أضاف المصدر، لـ"الدستور"، أنه يتاح التقديم إلكترونيًا عن طريق تسجيل البيانات وإرفاقها بكافة المستندات المطلوبة عبر بوابة الوظائف الحكومية، مجانًا دون الحاجة إلى وسيط أو سداد رسوم بخلاف سداد مبلغ مقداره 24 جنيه لحساب الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة رقم 9450781200 ح في أحد البنوك (البنك الأهلى المصرى - بنك مصر - بنك القاهرة)و لن يلتفت لطلب المتقدم حال إيداع مبلغ أقل أو ان يكون ايصال الايداع بتاريخ سابق من تاريخ الإعلان.

ويشترط التقديم فى المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقًا للثابت ببطاقة الرقم القومى، وكذلك اجتياز الامتحانات المقررة لشغل الوظيفة واجتياز التدريب المقرر حال قبول طلب التقديم.

ويفاضل بين المتقدمين على أساس مدى توافر 10 شروط فيهم، هى أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية، أن يكون محمود السيرة، ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبى نهائى، ما لم يمض على صدوره أربع سنوات على الأقل، ألا يزيد سن المتقدم عن 40 عامًا من تاريخ نشر تفاصيل الإعلان، أن يكون المتقدم خريج أحد الأقسام التالية بكلية التربية أو التربية النوعية " تعليم أساسى/ ابتدائى/ معلم فصل"، أن يكون التقدير العام للمتقدم مقبول فأعلى، أن يجتاز الامتحانات المقررة لشغل الوظيفة، اجتياز الكشف الطبى، وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحانات.

وظائف معلم مساعد مسابقة ال 30 الف معلم التقديم بوابة الوظائف الحكومية الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

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