هل تنخفض أسعار السيارات بنهاية العام؟.. اللواء حسين مصطفى يجيب

قال اللواء حسين مصطفى، الرئيس التنفيذي لرابطة تجار السيارات السابق، إن هناك توقعات بانخفاض أسعار السيارات بنهاية العام الجاري، مشيرا إلى أن الأسعار في الوقت الحالي جنونية وغير منطقية.

وأضاف،خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن سبب ارتفاع أسعار السيارات هو ندرة المعروض مقابل الطلب، نظرا لتوقف الاستيراد منذ عام في فبراير الماضي، إضافة إلى ارتفاع أسعار السيارات في البلاد المنتجة بسبب التضخم، وارتفاع تكلفة النقل والتي ارتفعت لـ5 و7 أضعاف.

وأشار حسين مصطفى، إلى أن الدولة تقاوم الأسعار المرتفعة بعدة حلول، أهمها توطين صناعة السيارات في مصر، وزيادة حجم المنتج المحلي.

ولفت إلى أن الحكومة وقعت 3 اتفاقات إطارية مع 3 شركات كبار لتصنيع السيارات في مصر، وتم الاتفاق على زيادة حجم الإنتاج لـ70 ألف سيارة في العام، منوها أن حجم إنتاج السيارات في مصر 91 ألف سيارة في العام الواحد، وإضافة 70 ألف سيارة أخرى سيوفر إتاحة كبيرة للسيارات وزيادة حجم المعروض في السوق وبالتالي انخفاض السعر بالسوق.

وأوضح أن إنتاج 70 ألف سيارة جديدة أمر يتطلب بناء مصانع جديدة، وهذا يستغرق من 8 أشهر إلى عام، وبالتالي الإنتاج الجديد سيدخل للسوق على آخر العام الحالي.