«عملة نادرة».. مواجهة درامية لحرمان المرأة من الميراث

اهتم الجمهور فى مصر والوطن العربى بنبأ عودة النجم أحمد عيد إلى التمثيل مرة أخرى، من خلال مسلسل "عملة نادرة"، الذى يشارك به فى الموسم الرمضانى المقبل، بشخصية صعيدى شرير، أمام النجمة نيللى كريم، من إنتاج العدل جروب.

المسلسل يناقش قضايا مهمة كثيرة، ومنها ظلم المرأة فى قضايا الميراث فى الصعيد، ويقول فريق العمل إنه سيكون الإنتاج الأضخم فى رمضان المقبل.

"الدستور" التقت النجم أحمد عيد والسيناريست الكبير مدحت العدل، للحديث عن المسلسل المنتظر عرضه على قناة "سى بى سى".

أحمد عيد: شخصيتى مختلفة عن أدوارى السابقة

أعرب النجم أحمد عيد عن سعادته بالمشاركة فى مسلسل "عملة نادرة"، الذى سيعود به لجمهوره رفقة الفنانة نيللى كريم، مؤكدًا أن العمل ضخم ومختلف، وأن الشخصية التى يقدمها جديدة.

وقال "عيد": "المسلسل سيكون من أضخم الأعمال التى ستُقدم خلال شهر رمضان، من حيث الإنتاج"، مشيدًا بجهود شركة الإنتاج التى وفرت كل الدعم اللازم ليخرج العمل فى أفضل صورة.

وأضاف: "أرى أن عناصر النجاح كثيرة فى المسلسل، ومنها مشاركتى إلى جانب نجوم كبار، مثل نيللى كريم وجمال إسماعيل وبقية النجوم المشاركين فى العمل"، معبرًا عن سعادته بالعودة وتقديم دراما تليفزيونية بعد غياب طويل.

ولفت إلى أن جميع العاملين بالمسلسل يبذل كل ما فى استطاعته من جهود، متوقعًا أن يحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا خلال عرضه فى الموسم الرمضانى المقبل.

ونوّه بأن المخرج محمد جمال العدل هو من رشحه لتجسيد هذه الشخصية، معتبرًا أن قراره يعتبر شجاعة كبيرة.

وقال إن المخرج نجح فى أن يجعل الكواليس متميزة، لأنه متمكن من أدواته، مشيرًا إلى أن الشخصية التى يجسدها فى المسلسل تختلف عن كل الشخصيات التى قدمها خلال مسيرته الفنية، وهذا الأمر جعله متفائلًا ويتوقع أن يحب الناس الشخصية.

وأشاد بالنجمة نيللى كريم، وقال: "وجدتها متواضعة وبسيطة للغاية، وهذا هو التعاون الأول بينى وبينها"، لافتًا إلى أن الكواليس مليئة بالمحبة والتعاون.

كما أشاد بالمنتج جمال العدل، وقال: "تجمعنا علاقة شخصية طيبة بعيدًا عن العمل"، مضيفًا: "تربطنى أيضًا بالدكتور مدحت العدل، مؤلف المسلسل، علاقة إنسانية على جميع المستويات".

وتابع: "مدحت العدل يقدم عملًا متوازنًا وشيقًا ومختلفًا، وأتوقع أن يحقق نجاحًا كبيرًا"، لافتًا إلى أن شركة "العدل جروب" لها دور كبير فى مشواره وقدم معها أعمالًا ناجحة.

مدحت العدل: الجمهور يرى «الكوميديان» شريرًا للمرة الأولى

قال السيناريست الكبير مدحت العدل، مؤلف مسلسل ؛عملة نادرة"، إن العمل الجديد مختلف ويقدم دراما صعيدية جديدة، لافتًا إلى أن القصة لا تعبر عن الصعيد ككل، بل عن بعض الشخصيات الصعيدية.

وأضاف "العدل": "يظهر النجم أحمد عيد بشخصية جديدة، وكذلك النجمة نيللى كريم، والمسلسل له طبيعة خاصة، لأنه أول مسلسل صعيدى أكتبه، وأعود به للدراما التليفزيونية بعد غياب دام ٦ سنوات".

وأوضح: ؛المسلسل يتطرق إلى قضة توريث المرأة فى الصعيد، وإجبارها على الحصول على الأموال بدلًا من الأرض أو العقارات، وعندما ترفض المرأة هذا المنطق الذى يخالف الدين تدخل فى حرب مع المجتمع".

وتابع: "العمل يسير بصورة جيدة، ونلتزم بمواعيد التصوير وسينتهى خلال الأسابيع المقبلة؛، مختتمًا: "المسلسل مرتب ومختلف ويضم شخصيات مميزة، ويمثل عودة لبعض الفنانين، مثل الفنان أحمد عيد، الذى يقدم شخصية مختلفة عن كل أدواره السابقة على الإطلاق، فالجمهور سيراه شريرًا للمرة الأولى".