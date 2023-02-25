السبت 25 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رياضة

باتشيكو:مواجهة أسكو كارا التوجولي عنق زجاجة في مسيرة بيراميدز بالكونفدرالية

البرتغالي جايمي باتشيكو
البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي بيراميدز

قال البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي بيراميدز إن المواجهة أمام أسكو كارا التوجولي غاية في الأهمية كونها تحدد بنسبة كبيرة شكل المجموعة، ولابد من تحقيق الانتصار في مباراتي القاهرة وتوجو من أجل التقدم في المجموعة، في ظل المنافسة القوية على بطاقتي التأهل مع فيوتشر والجيش الملكي، وخاصة وأن مباراتي الجولتين الأولى والثانية انتهت بالتعادل ولابد من التعديل والانتصار على الفريق التوجولي.

ويحل أسكو كارا ضيفا على بيراميدز في السادسة من مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي في إطار لقاءات الجولة الثالثة من دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

أشار خلال المؤتمر الصحفي، إلى أنه سعيد للغاية بالمستوى الذي يقدمه اللاعبون في الفترة الأخيرة خاصة في ظل ضغط كبير ولعب مباريات متتالية محليا وقاريا، وسط ضغط كبير وإصابات وإيقافات وغيرها من الظروف والأداء يتطور بصورة واضحة وفكره كمدير فني يتم تطبيقه بصورة أكبر من مباراة لأخرى، وهو سعيد للغاية باللاعبين وما يقدمونه ويثق فيهم، مشددا أنه حرص في ظل الضغط المتتالي على عمل تدوير للعناصر في مباريات الدوري والكونفدرالية، لأنه يثق في المجموعة بالكامل ونجاحها في عبور تلك المرحلة الصعبة التي ينافس فيها النادي على جميع البطولات.

أوضح باتشيكو أنه اشتكى كثيرا في الفترة الماضية من سوء أرضية الملاعب التي خاض عليها الفريق مبارياته محليا وقاريا خاصة وأنها لا تساعده في تنفيذ فكره الذي يتطلب اللعب على الأرض والتمرير بصورة جيدة، ويعلم جيدا أن الأداء سيكون أفضل في لقاء إسكو كارا خاصة وأن أرضية ملعب الدفاع الجوي واحدة من الأفضل في مصر، والفريق قادر على تحقيق الانتصار على الفريق التوجولي ذهابا وإيابا، ولا يمكن إغفال قوته خاصة وأنه قدم مباراة قوية أمام فيوتشر على ملعبه في توجو وكذلك أمام الجيش الملكي ووصوله إلى دور المجموعات يعني قوته الكبيرة التي لا يستهان بها.

توجو باتشيكو المؤتمر الصحفي أسكو كارا ضيفا أسكو كارا

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